DE-Charts 2023: Die 20 erfolgreichsten Titel mit Spider-Man 2, Starfield & Final Fantasy XVI

Im vergangenen Jahr durften sich Fans aller Genres über diverse Highlights freuen. In einem aktuellen Bericht blickte Game, der Branchenverband der hiesigen Videospielindustrie, noch einmal auf das Videospieljahr 2023 zurück und kürte die 20 erfolgreichsten Spiele des Jahres.

Wie sich den von Games Sales Data (GSD) erhobenen Verkaufszahlen entnehmen lässt, sicherte sich Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ auch in Deutschland den Titel des meistverkauften Videospiels des Jahres 2023. Aufgrund der Popularität des Fußballs hierzulande dürfte diese Entwicklung wohl niemanden überraschen.

Der zweite Platz ging an das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“. Hier bestätigten die Verantwortlichen von Warner Games in dieser Woche, dass „Hogwarts Legacy“ weltweit zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres 2023 gehörte und mehr als 22 Millionen Mal verkauft wurde.

„Diablo 4“, das für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erschien, komplettiert die Top 3 der meistverkauften Spiele des letzten Jahres.

Wie schlugen sich die Exklusiv-Titel?

Auffällig ist, dass Multiplattform-Titel im Jahr 2023 die deutschen Charts dominierten. So findet sich der erste Exklusiv-Titel erst auf dem fünften Platz ein. Die Rede ist von Nintendos Open-World-Titel „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

Weiter geht es mit dem Switch-exklusiven Plattformer „Super Mario Bros. Wonder“ auf dem sechsten Rang. Die erfolgreichsten Exklusiv-Titel der PS5 in Form von „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Final Fantasy XVI“ sind auf dem neunten beziehungsweise dem 14. Platz zu finden.

Zwischen die beiden PS5-Titel platzierte sich Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ auf Position 13. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass „Starfield“ zum Launch im Xbox- und PC Game Pass veröffentlicht wurde, was entsprechend Verkäufe gekostet haben dürfte.

„Auch eine Entwicklung aus Deutschland schafft es in diesem Jahr wieder in die Charts: Die gesondert entwickelte Konsolenversion des Aufbaustrategiespiels Anno 1800: Console Edition (Ubisoft), die 2023 für das Spielerlebnis auf der Konsole überarbeitet wurde“, so Game weiter.

Anbei eine Übersicht über die 20 meistverkauften Spiele des letzten Jahres.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren