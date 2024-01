Modern Warfare 3 & Warzone: Termin und Details zu Season 1 Reloaded

Activision wird in Kürze neue Inhalte für "Call of Duty: Modern Warfare 3" sowie "Call of Duty: Warzone" veröffentlichten. Season 1 Reloaded hat entsprechende Details erhalten.

In der nächsten Woche wird das Midseason-Update für „Call of Duty: Modern Warfare 3“ und „Call of Duty: Warzone“ erscheinen. Am Mittwoch, den 17. Januar 2024 werden einige neue Inhalte ins Spiel kommen, die Activision und Sledgehammer Games schon einmal zusammengefasst haben.

Neue Inhalte in allen Modi

Im Multiplayer werden die Spieler einer neue 6v6-Karte geboten bekommen. Dabei handelt es sich um „Rio“, das die Schlachten in ein Einkaufszentrum bringen wird. Darüber hinaus werden mit „Team Gunfight“, „Infiziert“ und „Hauptquartier“ drei neue Spielmodi veröffentlicht.

Außerdem wird ein Event auf Basis von „The Boys“ bereitgestellt, das auch eine angepasste Version von „Abschuss bestätigt“ mit sich bringen wird. Im Rahmen dieses Events wird man sechs Herausforderungen abschließen müssen, um sich die Belohnungen zu sichern.

Mit dem Update werden auch die Ranglistenspiele im Multiplayer Einzug halten. In 4v4-Partien wird man sich unter Call of Duty League-Regeln beweisen können. Dafür muss man zunächst Rang 55 erreichen, um an dem Modus teilnehmen zu dürfen. In der Rangliste startet man wieder auf Rang 1 und kann sich nach und nach hocharbeiten. Der Rang ist permanent und bleibt saisonübergreifend bestehen. Allerdings wird man sich in Skill-Divisionen beweisen müssen. Als Spielmodi werden „Suchen & Zerstören“, „Kontrolle“ und „Stellung“ zur Verfügung stehen.

Doch auch für die Zombies-Spieler wird es etwas Neues geben. Mit Dokkaebi wird ein neuer Warlord auftauchen. Die Südkoreanerin setzte autonome Drohnen ein, um euch das Überleben so schwierig wie möglich zu machen.

In Warzone wird wiederum die „Champion’s Quest“ eröffnet, in der man eine mehrteilige Herausforderung in Urzikstan angehen kann, um ein zerstörerisches End Game auszulösen. Das Gulag-Nachtsicht-Event wird das Licht ausschalten. Zudem wird als neues Ziel die Jagd nach der Waffenkiste auftauchen. Wer bereits früher entkommen möchte, kann auch eine verdeckte Exfiltration vornehmen, um die Runde zu gewinnen.

Weitere Informationen zu den neuen Inhalten und sämtlichen Anpassungen kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite finden.

