TopSpin 2K25: Die Tennis-Simulation kehrt zurück! – Erster Teaser-Trailer

Die Rückkehr des Jahres! Die Tennis-Legende ist wieder da! 2K Sports und Hangar 13 präsentieren "TopSpin 2K25" in einem ersten Teaser-Trailer.

Bereits im Mai 2022 machten Gerüchte die Runde, dass sich bei den „Mafia 3“-Entwicklern von Hangar 13 eine neue Tennissimulation mit bekanntem Namen in Entwicklung befinden könnte. Die Rede war selbstverständlich von der „Top Spin“-Reihe, die zuletzt 2011 das Licht der Welt erblickte und jahrelang als Primus im Tennisspiel-Sektor galt.

Zurück auf dem Center Court

In den heutigen Abendstunden haben 2K Sports und Hangar 13 offiziell „TopSpin 2K25“ angekündigt. Obwohl die Verantwortlichen keine offiziellen Plattformen nannten, so ist das Sportspiel bereits im PlayStation Store sowie im Microsoft Store aufgetaucht. Dadurch wurde bestätigt, dass die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One bedient werden. Ob die Nintendo Switch und der PC ebenfalls versorgt werden, ist noch nicht bekannt.

Allzu viele Details haben die Entwickler bisher noch nicht verraten. Jedoch betont man, dass es sich dabei um das nächste „Must-Have-Sportspiel von 2K“ handelt. Es zeigt sich im Übrigen der tschechische Arm des Entwicklerstudios für die Arbeit verantwortlich. Dies sind die selben Entwickler, die auch schon vor so vielen Jahren die Reihe betreut hatten.

Die Enthüllung hatte man sich passenderweise für das erste Grand Slam-Turnier des Jahres aufgehoben. Schließlich finden aktuell in Melbourne die Australian Open statt, die auf Hartplatz die Spieler wieder an ihre Grenzen treiben.

Im Rahmen der doch sehr spartanischen Ankündigung haben 2K Sports und Hangar 13 einen kurzen Teaser-Trailer bereitgestellt, der sowohl Gameplay als auch Zwischensequenzen in der Engine miteinander mischen soll. Dementsprechend schaut euch das erste Video nach 13 Jahren an, um einen wirklich kurzen Eindruck zu erhalten. Dabei erkennt man auch, dass die bereits erwähnten Australian Open im neuen Spiel vollständig lizenziert sein werden.

Bisher wurden noch keine weiteren Details zum Erscheinungstermin von „TopSpin 2K25“ verraten. Aller Voraussicht nach wird das Sportspiel in diesem Kalenderjahr auf den Markt kommen. Sobald die Verantwortlichen entsprechende Informationen mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr uns in den Kommentaren sagen, ob ihr euch über die Rückkehr dieser einst so legendären Reihe freut.

