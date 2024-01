Dragon’s Dogma 2: Video stellt das Pawn-System vor – Großer Kritikpunkt soll behoben werden

In einem neuen Video ermöglichen uns die Entwickler von Capcom einen Blick auf das überarbeitete Pawn-System von "Dragon's Dogma 2". Wie versprochen wird, soll einer Kritikpunkte, für die die Begleiter im ersten Teil sorgten, behoben werden.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release wurden diverse Videos zu „Dragon’s Dogma 2“ zur Verfügung gestellt, die uns Inhalte wie die neue Trickster-Klasse oder einen optionalen Boss vorstellten, der mit seinen Mechaniken für spielerisch frischen Wind sorgen wird.

Ab sofort steht das nächste Video zur Ansicht bereit. In diesem gehen die kreativen Köpfe hinter dem Rollenspiel etwas näher auf das Pawn-System ein. Bei den Pawns handelt es sich um Begleiter, die euch nicht nur um Kampf unterstützen. Gleichzeitig lernen die Pawns im Bereich der Erkundung der Spielwelt oder dem Lösen von Quests kontinuierlich dazu und entwickeln sich so zu einer wertvollen Unterstützung.

Wie die Entwickler versprechen, soll ein Kritikpunkt, den Spielerinnen und Spieler des ersten Teils immer wieder äußerten, in „Dragon’s Dogma 2“ behoben sein.

Die Rede ist von der Tatsache, dass die Pawns mitunter zu gesprächig ausfielen und dabei die eine oder andere Phrase immer wieder wiederholten, was mit der Zeit reichlich nervig wurde.

Entwickler über die Rolle der Pawns

„Wir haben unser Möglichstes getan, um zu verhindern, dass die Pawns dieselben Zeilen mehrmals wiederholen“, versprach Hideaki Itsuno und ergänzte, dass euch die Begleiter in „Dragon’s Dogma 2“ das Gefühl vermitteln sollen, dass ihr euch mit einem Freund auf einer Reise befindet. Dementsprechend werden euch die Pawns auch weiterhin wertvolle Tipps geben.

Der Game Director weiter: „Wir wollten, dass die Pawns das Gefühl vermitteln, ein Freund zu sein, der das Spiel spielt, neben einem sitzt und einem Ratschläge gibt. Zum Beispiel: ‚Hey, lass uns diesen Weg gehen!‘ oder ‚In diesem Fall ist das der richtige Weg‘. So eine Anleitung. Es ist, als hätte man dort einen Freund, der einen auf angenehme Weise anleitet.“

Wie Lead Developer Kento Kinoshita ausführte, verfügen die Pawns über individuelle Persönlichkeiten, die sich im Spiel auf unterschiedliche Art und Weise bemerkbar machen. „Wenn man es in Bezug auf Individualität betrachten möchte, denke ich, dass wir sehr bewusst versucht haben, die Anzahl der Arten zu erweitern, in denen die Pawns individuell sind“, so Kinoshita.

Und weiter: „Es gibt Persönlichkeit, wie wir gerade erwähnt haben, und hinsichtlich des Wissens könnten sie Kenntnisse über bestimmte Feinde haben.“

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren