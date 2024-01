Dragon’s Dogma 2: Optionale Inhalte zum Teil gut versteckt – Suche soll sich lohnen

Bereits im vergangenen Jahr bestätigten die Entwickler von Capcom, dass die offene Spielwelt von „Dragon’s Dogma 2“ deutlich größer ausfällt als ihr Pendant aus dem ersten Teil.

Laut Lead Game Designer Kento Kinoshita dürfen wir uns bei der Hauptgeschichte über ein strukturiertes Design und Tempo einstellen. Gleichzeitig soll die Welt von „Dragon’s Dogma 2“ zahlreiche optionale Inhalte bieten, die von den Entwicklern zum Teil sehr gut versteckt wurden. Wer in dem Rollenspiel seinem Entdeckerdrang nachgehen möchte, wird also auf seine Kosten kommen.

„Die Karte ist einfach so groß“, führte Kinoshita aus. „Und obwohl es ein Leveldesign gibt, bei dem die Spieler Orte in einer bestimmten Reihenfolge aufsuchen sollen, gibt es immer noch Charaktere, die in einer weit entfernten Ecke platziert wurden. Das ist für mich etwas Einzigartiges an Open-World-Spielen.“

Aufgrund der schieren Größe der Spielwelt ist laut Kinoshita nicht auszuschließen, dass wir einen Teil der optionalen Inhalte überhaupt nicht entdecken.

Game Director über die optionalen Inhalte

Im weiteren Verlauf des Gesprächs bezeichneten Kinoshita und Game Director Hideaki Itsuno die zum Teil gut versteckten Inhalte scherzhaft als eine „extravagante Verschwendung“. Schließlich sei damit zu rechnen, dass die Community sie niemals zu Gesicht bekommt.

„Wir haben vieles gemacht, was die Spieler nicht unbedingt finden müssen. Aber sie werden unglaublich bewegt sein, wenn sie es finden“, so Itsuno weiter. „Wenn es Teile des Spiels gibt, die man nicht entdecken muss, kann man es durchspielen, ohne sie zu finden. Es ist einfach so…“

„Das ist so eine extravagante Verschwendung“, ergänzte Kinoshita lachend. „Das ist es“, entgegnete Itsuno. „Aber es ist etwas, was wir dieses Mal ziemlich oft gemacht haben.“

Zu den versteckten Inhalten, die wir möglicherweise verpassen, wenn wir nicht genau genug suchen, gehört ein optionaler Boss, der mit einer besonderen Mechanik für frischen Wind auf dem Schlachtfeld sorgt. Was es mit dem besagten Boss auf sich hat, verraten wir euch hier.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren