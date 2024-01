Suicide Squad: Drastische Konsequenzen – Das passiert, wenn ihr Befehle verweigert

Auch in "Suicide Squad: Kill the Justice League" sehen sich Harley Quinn und ihre Mitstreiter mit der Situation konfrontiert, die Befehle von Amanda Waller ausführen zu müssen. Was geschieht, wenn ihr euch weigert oder euch zu weit von euren Mitstreitern entfernt, verriet durch Zufall ein Livestream, in dem der Action-Titel präsentiert wurde.