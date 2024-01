Suicide Squad: Der Joker, Arkham & mehr? Unbestätigte Details zum Post-Launch-Content

Eigenen Angaben zufolge plant Rocksteady bei "Suicide Squad: Kill the Justice League" eine langfristige Post-Launch-Unterstützung. Erste unbestätigte Details zu den geplanten Inhalten lieferte uns der bekannte Insider Miller Ross.

Kurz vor dem Release des Action-Titels nannten die Entwickler von Rocksteady weitere Details zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ und stellten uns unter anderem ein umfangreiches Endgame in Aussicht.

Ergänzend dazu meldete sich der als gut vernetzt Quelle geltende Insider Miller Ross mit unbestätigten Details zur Post-Launch-Unterstützung von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zu Wort. In mittlerweile gelöschten Tweets wies der Insider darauf hin, dass sich die Season aus jeweils zwei Episoden zusammensetzen werden, die eigene Geschichten, Zwischensequenzen und Ausrüstungsgegenstände umfassen.

Beim Start von“Suicide Squad: Kill the Justice League“ soll es sich laut Miller um die Season 0 handeln, während die Kampagne und das Endgame die Season 1 darstellen.

Nach dem Launch wird laut dem Insider die zweite Season folgen, die laut Miller den Namen „Finite Crisis“ trägt.

Neue spielbare Charaktere und Schauplätze?

Während uns die erste Season den Joker als spielbaren Charakter liefern soll, ist für die zweite Season Mister Freeze oder ein anderer Charakter, der sich um das Thema Eis dreht, geplant. Besonders interessant könnte die dritte Season ausfallen, die laut Miller zu oder um Halloween herum an den Start gebracht wird.

Wie der Insider bereits vergangene Woche berichtete, wartet in der dritten Season nicht nur ein Abstecher nach Gotham City. Auch das bekannte Arkham Asylum soll in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Ob und in welcher Form hier ein Wiedersehen mit Batman warten könnte, ließ der Insider offen.

Weiter heißt es, dass die dritte Season einen weiteren spielbaren Charakter mit sich bringt: Lawless, die Tochter von Deadshot. In Season 4 wird angeblich DeathStroke hinzukommen.

Abschließend sprach Miller über das zweite Jahr von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ und merkte an, dass dieses noch nicht in konkrete Seasons unterteilt wurde. Angeblich sind aber zwei Episoden bereits bekannt: „Focus“, die für ein Wiedersehen mit Katana sorgt, und „Finality“, die den Abschluss der ersten Post-Launch-Storyline markiert.

Die Verantwortlichen von Rocksteady bestätigten die Angaben des Insiders bislang nicht. „Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

