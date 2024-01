Rocksteady: Kein Superman – Studio soll vor Suicide Squad an neuer Marke gearbeitet haben

Wie Bloomberg berichtet, soll Rocksteady vor der Entwicklung von "Suicide Squad: Kill the Justice League" an einem anderen Projekt gearbeitet haben. Anderslautenden Gerüchten zufolge handelte es sich dabei jedoch nicht um einen "Superman"-Titel.

Nach mehreren Verschiebungen erscheint Rocksteadys kooperativer Action-Titel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ Anfang Februar für den PC und die Konsolen.

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung von „Suicide Squad“ zitierte Bloomberg mit der Sachlage vertraute Quellen, die bestätigten, dass Rocksteady nach dem Release von „Batman: Arkham VR“ zunächst an einem anderen Projekt arbeitete. Entgegen der anderslautenden und sich hartnäckig haltenden Gerüchten handelte es sich dabei allerdings nicht um einen „Superman“-Titel.

Stattdessen wiesen Bloombergs Quellen darauf hin, dass es bei Rocksteady nie einen Pitch zu einem „Superman“-Titel gab. Dementsprechend konnte Warner Games ein Projekt dieser Art auch nicht ablehnen.

Hinzukommt, dass der Twitter-Nutzer James Sigfield, der seinerzeit für die Gerüchte um den „Superman“-Titel verantwortlich war, relativ schnell eingestand, dass er ungewollt Fehlinformationen in Umlauf brachte.

„Ich habe es in einem späteren Tweet korrigiert. Aber das hat sich nie durchgesetzt“, so der Nutzer. „Die Person, die mir die Informationen gegeben hat, hat die Studios durcheinander gebracht.“

Warner Games stellte ein Suicide Squad-Projekt ein

Weiter berichtet Bloomberg, dass es sich bei „Kill the Justice League“ nicht um den ersten Versuch eines „Suicide Squad“-Titels handelt. Stattdessen sollen die „Batman: Arkham Origins“- und „Gotham Knights“-Macher von WB Games Montreal an einem „Suicide Squad“-Titel gearbeitet haben, der allerdings im Jahr 2016 eingestellt wurde.

Anschließend wanderte das Projekt zu den Rocksteady Studios, die nach „Batman: Arkham VR“ zunächst mit einem Multiplayer-Titel auf Basis einer neuen Marke beschäftigt waren. Dieser wiederum wurde zugunsten von „Kill the Justice League“ eingestellt.

„Ende 2016 wurde ein Suicide Squad-Spiel im Warner Bros.-Studio in Montreal eingestellt und das Eigentum anschließend an Rocksteady übergeben, das 2017 mit der Arbeit an der aktuellen Version begann“, führte Bloomberg zur Entstehungsgeschichte von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ aus.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Laut den Entwicklern von Rocksteady handelt es sich bei dem Action-Titel um nicht weniger als die bisher größte Story-Erfahrung der Studiogeschichte.

Passend zum nahenden Release lieferte uns der Insider Miller Ross kürzlich unbestätigte Details zur Post-Launch-Unterstützung des Action-Titels, die unter anderem neue Charaktere, Schauplätze und Geschichten umfassen soll.

Die Angaben des Insiders haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle: Bloomberg

