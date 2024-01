Suicide Squad Kill the Justice League: Nach Kritik am Spiel – Alpha-Teilnehmer müssen nicht mehr schweigen

Suicide Squad Kill the Justice League:

“Suicide Squad: Kill the Justice League“ nähert sich dem Launch. In dieser Woche veröffentlichte Preview-Berichte klingen jedoch verhalten. Sollen Alpha-Teilnehmer die Stimmung nun anheben?

Im Laufe der Woche wurden Preview-Berichte zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ veröffentlicht. Allerdings waren die Meinungen nicht unbedingt im Sinne des Entwicklers Rocksteady. Denn es kam zu reichlich Kritik, vor allem an den sich wiederholenden Herausforderungen in den Missionen.

Ebenfalls wurden die Open-World-Aktivitäten bemängelt. Bei ihnen werde im Grunde nur das Standardprozedere des Genres abgespult, sodass es verglichen mit den Quests der Hauptkampagne zu einer weniger unterhaltsamen Erfahrung kommt.

Alpha-Teilnehmer sollen ihre Spielerfahrungen teilen

Rocksteady Studios reagierte offenbar mit einer eher ungewöhnlichen Entscheidung auf die verhaltenen Previews. Der Entwickler informierte die Teilnehmer am Alpha-Test von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ darüber, dass sie ihre Meinungen und Erfahrungen über das Spiel ab sofort öffentlich teilen können.

„Jetzt, da es mehr Neuigkeiten über das Spiel gibt und die Spieler danach fragen, werden wir einen Teil des NDA nicht mehr aufrechterhalten. Wir erlauben den Spielern, über ihre Erfahrungen aus dem Closed-Alpha-Test zu sprechen“, so Rocksteady.

Der Alpha-Test zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ fand Ende des vergangenen Jahres statt und gab Spielern die Möglichkeit, einen frühen Teil des Titels zu testen. Zuvor mussten sie eine Vereinbarung unterschreiben, in der sie sich dazu verpflichteten, nicht über die Inhalte der Testphase zu sprechen.

Die neue Botschaft von Rocksteady richtet sich an Alpha-Teilnehmer.

Mit der Teilaufhebung des Embargos kann vermutet werden, dass Teilnehmer am Alpha-Test dazu beitragen sollen, der überwiegend negativen Meinung der Fachpresse entgegenzuwirken.

Einige Teile der Verschwiegenheitserklärung gelten noch immer. So sind Teilnehmer am Alpha-Test von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ weiterhin nicht berechtigt, Bilder oder Videos zu teilen. Über ihre Spielerfahrungen können sie hingegen frei sprechen.

„Wir haben die Wünsche der Community gehört und wollen den Spielern die Möglichkeit geben, darüber zu diskutieren, wie es ist, Metropolis als Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark zu erkunden“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Nach Verzögerungen wird „Suicide Squad: Kill the Justice League“ am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC via Steam veröffentlicht.

