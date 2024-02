PLAY3.DE fragt:  Was spielt ihr am Wochenende?

Eine neue Woche neigt sich dem Ende zu und es ist wieder einmal Zeit, die Füße hochzulegen und die Controller hervorzukramen. In dieser Woche ging es recht geschäftig zu und Sony präsentierte in der ersten State-of-Play-Ausgabe des neuen Jahres, mit welchen Titeln sich die Spieler auf der PlayStation bald die Zeit vertreiben dürfen.

Allerdings gab es auch einige Neuerscheinungen, denen sich einige Mitglieder der Redaktion an diesem Wochenende widmen werden. Aber natürlich sind wir besonders gespannt darauf, welche Spieler bei euch derzeit hoch im Kurs stehen.

In der Redaktion geht es abwechslungsreich zu

Sven und Tobias probieren an diesem Wochenende einige der neuen Spiele aus, die in den letzten Tagen erschienen sind. Bei Sven darf es „Suicide Squad: Kill the Justice League“ von Rocksteady sein, das offiziell am heutigen Freitag an den Start gegangen ist. In dem Spiel schlüpfen die Nutzer in die Rollen von Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn und King Shark und müssen die offene Spielwelt von Metropolis beschützen. Daneben schaut sich Sven auch das am 1. Februar erschienene Rollenspiel „Granblue Fantasy: Relink“ an.

Für Tobias darf es an diesem Wochenende das am 25. Januar erschienene „Like A Dragon: Infinite Wealth“ sein. Der neueste Teil der langjährigen „Yakuza“-Reihe kam nicht nur in unserem Test gut an. Laut den internationalen Testwertungen soll es sich bei „Like A Dragon: Infinite Wealth“ gar um den bislang besten „Yakuza“-Titel handeln. Daneben verschlägt es Tobias auch noch in den aktuellen Teil der „Monster Hunter“-Reihe, „Monster Hunter: Rise“.

Dennis will auch an diesem Wochenende wieder versuchen, sich in die neue Saison von „Diablo 4“ zu verbeißen. „Aber es wird wohl eher wieder Baldur’s Gate 3“, meinte unser Redakteur. Der Griff von Larians beliebtem Rollenspiel ist derzeit auch bei uns noch stark. Ganz anders sieht es in den kommenden Tagen bei Maik aus. „Maik spielt am Code von PLAY3.DE und macht alles kaputt“, lautet der O-Ton des Chefs zu seinem Wochenende. Da sind wir gespannt, an welchen Features für die Webseite derzeit gekocht wird.

Nun aber zu euch: Von welchen Spielen werdet ihr an diesem Wochenende nicht die Finger lassen können? Werdet ihr zu einem der kürzlich erschienenen Inhalte greifen oder darf es bei euch ruhig ein älterer Titel sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

