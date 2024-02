Street Fighter 6: Gameplay-Trailer und Details zu Ed veröffentlicht

In wenigen Wochen wird Capcom mit Ed den mittlerweile dritten DLC-Charakter des Kampfspiels „Street Fighter 6“ veröffentlichen. Ab dem 27. Februar 2024 werden Besitzer der Deluxe Edition, der Ultimate Edition oder des Jahr 1-Charakterpasses den neuen Kämpfer nutzen können.

Psycho Power-geladene Schläge

Inzwischen haben die Entwickler auch einen offiziellen Gameplay-Trailer bereitgestellt, der bereits einen Ausblick auf Eds Fähigkeiten gewährt. Er wird mit seinem „Psycho Flicker“ einen schnellen Jab aus der Distanz ausführen können, der in drei Richtungen gehen kann. Alternativ kann man direkt in den Psycho Snatcher übergehen und Gegner an sich heranziehen. „Psycho Blitz“ wird wiederum einen Schlaghagel auslösen.

Seine Super Arts „Psycho Storm“ und „Psycho Cannon“ ermöglichen einerseits eine Reihe an Jabs und andererseits die Erschaffung eines Balls aus Psycho Power, der sich voranbewegt und mehrere Treffer landen kann. Der Level 3-Super Art „Psycho Chamber“ verwandelt den Gegner in Eds persönlichen Boxsack.

Im Übrigen war Ed die ursprüngliche Inspiration für die Moderne Steuerung von „Street Fighter 6“. Bereits im letzten Ableger hatte er eine vereinfachte Eingabe, um seine Aktionen auszuführen. Diese wird er in der Modernen Steuerung beibehalten. Allerdings wird die Classic-Steuerung erweiterte Inputs erhalten, sodass man auch Hadoken- und Dragon Punch-Eingaben verwenden muss.

Des Weiteren wird neben Ed auch eine komplett neue Stage namens „Ruined Lab“ erscheinen. In dieser erkennt man die Nachwirkungen des Shadaloo-Untergangs. Die Stage steht allen Besitzern des Jahr 1-Ultimate Passes und der Ultimate Edition zur Verfügung.

Außerdem wird Capcom mit dem kommenden Update einige Quality-of-life-Verbesserungen ins Spiel bringen. Auf dem PC kann man die Tastenanzeigen umschalten. Zudem wird der Fotomodus eine Funktion für zusätzliches Licht erhalten.

„Street Fighter 6“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. In wenigen Monaten wird mit Akuma auch der vierte und letzte Charakter des ersten Jahres erscheinen. Aktuell steht auch ein Kampfpass bereit, der auf Eds Ankunft einstimmt. Hier ist der bereits erwähnte Gameplay-Trailer:

