Helldivers 2: Server verkraften jetzt mehr Spieler, aber es reicht noch immer nicht

Der Erfolg von “Helldivers 2″ hat offenbar auch die Entwickler von Arrowhead Game Studios überrascht. Auf Steam ist der von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte Titel sowohl in Deutschland als auch weltweit der aktuelle Besteller. Weltweit folgt schon auf Platz 4 die separat gewertete Super Citizen Edition von “Helldivers 2”.

Auch gespielt wird der Shooter reichlich. Allein auf Steam waren bisher bis zu 155.926 Spieler gleichzeitig in “Helldivers 2” unterwegs. Aktuell sind es knapp unter 100.000 Teilnehmer. Hinzu kommen die Leute, die den Shooter für die PS5 gekauft haben.

Kapazitäten für 360.000 gleichzeitige Spieler

Die enormen Zugriffe sorgten in den vergangenen Tagen häufiger für Verbindungsabbrüche. Welche Gegenmaßnahmen Arrowhead Game Studios während der letzten Serverwartung ergriffen hat und wie hoch der Spieler-Peak plattformübergreifend war, verriet der Entwickler in einer Botschaft an die Spieler.

“Vielen Dank für eure Geduld während der Serverwartung”, beginnt das Studio. „Dabei haben wir drei Rapid-Fixes eingesetzt, um die Situation mit den oft nicht korrekt ausgegebenen Belohnungen, Login-Problemen und der Serverkapazität zu verbessern.“

Im weiteren Verlauf geht der Entwickler auf die enormen Zugriffe ein und betont, dass die Systeme dafür nicht vorbereitet waren. So hätten die eigenen Dienste und auch die Partnerdienste einen Ratenbegrenzer, der Verbindungen über ein bestimmtes Volumen pro Minute hinaus verweigert. Damit soll verhindert werden, dass das gesamte System zusammenbricht.

“Es gelang uns, das Ratenlimit von 10.000/min auf 20.000/min zu erhöhen und die Gesamtkapazität der gleichzeitigen Spieler von insgesamt 250.000 auf 360.000 zu erhöhen”, so Arrowhead Game Studios. Basierend auf dem Spieler-Peak auf Steam lässt sich damit die Zahl der gleichzeitigen Spieler auf der PS5 abschätzen.

Allerdings reichte auch diese Erhöhung des Limits längst nicht aus, wie das Team weiter ausführt: “Dies war immer noch nicht genug, da die Spielerzahl nach nur fünfeinhalb Minuten auf 360.000 anstieg.“

Für Spieler von “Helldivers 2” bedeutet es: Das Problem mit der Anmeldung bleibt zunächst bestehen, wenn auch in abgemilderter Form. Sollte beim Versuch, in den Shooter einzusteigen, der Hinweis „Verbindung zum Server fehlgeschlagen“ zu sehen sein, gibt es dafür einen simplen Grund: Die maximale Anzahl von Login-Anfragen für die betreffende Minute wurde überschritten.

Ebenfalls können die Server einfach voll sein. In diesem Fall muss sich laut Arrowhead Game Studios jemand ausloggen, bevor neue Spieler zugelassen werden. “Wie bereits erwähnt, sollte die erhöhte Kapazität weniger Wiederholungsversuche erfordern, um sich einzuloggen”, so das Studio ergänzend.

Probleme mit Belohnungssystem nicht behoben

Ein weiterer Punkt betrifft das Belohnungssystem von “Helldivers 2”. Die Probleme wurden während der jüngsten Wartung zwar entschärft, aber nicht gänzlich behoben. Laut Entwickler ist dafür eine weitere Serverwartung notwendig.

Falls dieses Problem auftritt, haben Spieler die Möglichkeit, “Helldivers 2” neu zu starten, um die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur zu erhöhen. Das Phänomen sei auf den starken Datenverkehr der Server zurückzuführen. Dadurch könne es vorkommen, dass die Belohnungen nicht korrekt von den Servern erfasst werden.

Man wisse, dass das Fortschrittsproblem frustrierend sei: “Wir entschuldigen uns noch einmal aufrichtig für die Probleme, mit denen ihr konfrontiert seid. Und seid versichert, dass wir unser Möglichstes tun, um das Problem zu beheben”, so Arrowhead Game Studios.

Um Verbesserungen zu erreichen, sei es zunächst notwendig, dass das Team eine angemessene Ruhepause erhält. In einigen Stunden werde man sich erneut den Problemen widmen.

In der Zwischenzeit steht die erste Verkaufszahl fest:

“Helldivers 2” kam am 8. Februar 2024 für PS5 und PC auf den Markt und ist Teil der Service-Game-Initiative von Sony. Auf Steam wird der Shooter “größtenteils positiv” bewertet. Im PlayStation Store vergaben 83 Prozent der Spieler vier oder fünf Sterne.

