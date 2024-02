Helldivers 2: Entwickler melden sich zu Launch-Problemen zu Wort

Die Übererde benötigt wieder zahlreiche Rekruten, die sich in den Weiten des Weltalls den zahlreichen Gefahren stellen. In „Helldivers 2“, das ab heute für die PlayStation 5 und die PC erhältlich ist, sollten Spieler in Vierer-Trupps zusammen gegen gigantische insektoide Feinde, Androiden und vieles mehr kämpfen können.

Allerdings haben die Spieler schnell zu spüren bekommen, dass „Helldivers 2“ mit einigen Launch-Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Die zuständigen Entwickler von Arrowhead Games haben bereits mitgeteilt, dass sie gerade mit Hochdruck an Lösungen für die Matchmaking-Probleme und Systemabstürze arbeiten. Letztere treten vor allem auf dem PC auf.

Patch bereits in Arbeit

Der Game Director Mikael Eriksson hat in einem Statement via X (vormals Twitter) bestätigt, dass man bereits einen Patch testet, der die argsten Fehler beheben soll. Dieser würde, insofern er sich als erfolgreich herausstellt, als erstes auf dem PC ausgeliefert werden. Auf der PlayStation 5 würde er entsprechend nachgereicht werden.

Auch Arrowhead-Geschäftsführer Johan Pilestedt hat via Discord einige Worte zu den Launch-Schwierigkeiten verloren:

„Ich wollte euch alle nur wissen lassen, dass wir so hart wir können daran arbeiten dies zu lösen. Die Masse an Spielern hat einigen Blödsinn im System aufgedeckt, der an vielen, vielen, vielen Stunden an Testing vorbeikam.“ Arrowhead CEO Johan Pilestedt via Discord

In der Zwischenzeit empfiehlt der Entwickler, dass man sich mit Freunden zusammenschließt und aktuell das Schnellspiel-Matchmaking vermeidet. Der Beitritt bei Freunden soll nämlich wie geplant funktionieren.

Somit kann man nur hoffen, dass das schwedische Entwicklerstudio zeitnah die Fehler aus der Welt schaffen können. Man kann vermuten, dass einige Mitarbeiter eine Nachtschicht einlegen werden, um den Third-Person-Shooter so schnell wie möglich reibungslos zum Laufen zu bringen.

Das Interesse an „Helldivers 2“, das von Sony Interactive Entertainment verlegt wird, fällt nämlich recht hoch aus. Und wie Pilestedts Kommentare erahnen lassen, hatten auch die Entwickler nicht mit solch einem Ansturm gerechnet. Allein auf Steam waren im Peak 64.000 Spieler gleichzeitig online.

Wir halten euch auf dem Laufenden. Weitere Nachrichten zu „Helldivers 2“ könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

A message to the HELLDIVERS 2 community from Game Director Mikael Eriksson: pic.twitter.com/LC38UgcSQV — Arrowhead Game Studios (@ArrowheadGS) February 8, 2024

Quelle: GameSpot

