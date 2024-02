Helldivers 2: Top oder Flop? Die ersten Spieler-Meinungen sind da

“Helldivers 2” hat am Vormittag zwei Plattformen erobert: Spieler auf PS5 und PC können sich ab sofort in die Schlachten des von Arrowhead Game Studios entwickelten Shooters stürzen.

Während Testberichte ausstehen und ein Blick auf Metacritic daher keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat, begannen die ersten Spieler, ihre Meinung im PlayStation Store sowie auf Steam kundzutun.

PS5-Spieler weitgehend zufrieden, PC-Spieler eher nicht

Im PlayStation Store kommt “Helldivers 2” zum jetzigen Zeitpunkt auf im Schnitt 4,61 von fünf möglichen Sternen. 91 Prozent der Teilnehmer vergaben die beiden höchsten Wertungen.

An der PSN-Abstimmung nahmen bisher nur knapp über 180 Spieler teil, was sich im Laufe des Tages sowie in den kommenden Wochen ändern wird.

Auf Steam wurden kurz nach dem Launch von „Helldivers 2“ knapp über 500 Rezensionen zusammengetragen. Nur 54 Prozent der Teilnehmer haben hier einen positiven Eindruck.

Auf der Negativliste stehen zum Teil sehr spezifische PC-Funktionen, darunter die Wahl der Anti-Cheat-Mechanik. Häufig wird in diesem Zusammenhang ein nProtect-Error genannt.

Ein weiterer Spieler schaffte es auf dem PC nicht einmal, “Helldivers 2” zu starten: “Leider stürzt es immer wieder ab und es gibt sogar ein paar BSODs, sodass ich nur empfehlen kann, das Spiel zu meiden, bis man von Patches hört, die diese Probleme beheben.”

Auch die zusätzliche Monetisierung mit Mikrotransaktionen und dergleichen steht in der Kritik. Darauf aufbauend schrieb ein User: “Ich mag das Spiel wirklich, der Hype war es wert. Aber jetzt kann ich nur darüber nachdenken, ob ich es zurückgeben will.”

Es gibt allerdings auch positive Stimmen: “Gameplay, Atmosphäre, Grafik – alles ist meisterhaft gemacht”, schreibt ein Steam-Spieler. Ein anderer: „Ich liebe es bis jetzt. Bitte hört nicht auf die Rezensionsbomber und Heulsusen.“

Und auch Scherze kommen nicht zu kurz: “Wie viele von diesen Spielen muss ich kaufen, um Bloodborne zu bekommen?”

Momentan sind auf Steam über 54.000 gleichzeitige Spieler in “Helldivers 2” unterwegs. Diese Zahl dürfte im Laufe des Tages weiter steigen.

Und auch die Verkäufe laufen hervorragend. Zwischenzeitlich konnte sich der Shooter sogar an die Gesamtspitze der Steam-Spiele mit dem größten Umsatz setzen – zumindest in den USA. In Deutschland muss sich „Helldivers 2“ momentan nur „Counter-Strike 2“ geschlagen geben.

Für die kommenden Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre sind zusätzliche Inhalte und Geschichten geplant. Der Titel ist ein Teil der Live-Service-Initiative des zuständigen Publishers Sony Interactive Entertainment.

Welche Meinung von “Helldivers 2” habt ihr nach euren ersten Spieleindrücken?

