Helldivers 2: Geschichte soll sich nach dem Launch auf einzigartige Weise entfalten

Mit „Helldivers 2“ geht der kooperative Multiplayer-Shooter aus dem Hause Arrowhead heute in die zweite Runde. Passend zum heutigen Release gingen die Entwickler etwas näher auf die Post-Launch-Unterstützung von „Helldivers 2“ ein.

Wie das Studio im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog enthüllte, wird es nach dem Release nicht nur regelmäßig die sogenannten „Warbonds“, eine Art Battle-Pass-System für „Helldivers 2“, veröffentlichen. Darüber hinaus markiere der Launch des Shooters lediglich den Anfang einer Geschichte, die nach dem Release kontinuierlich fortgesetzt wird.

Zu den Besonderheiten der Geschichte von „Helldivers 2“ wird laut Arrowhead die Tatsache gehören, dass die Spielerinnen und Spieler mit erfolgreich abgeschlossenen Missionen oder Zielen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung nehmen.

So wird es in „Helldivers 2“ regelmäßig globale Herausforderungen geben, an denen die komplette Community teilnehmen kann. Je nachdem, wie erfolgreich diese Events abgeschlossen werden, entwickelt sich die weitere Handlung.

Entwickler sprechen von einem wichtigen Feature

„Das Einzigartige an der Geschichte von Helldivers 2 ist, dass sie von der Spieler-Community vorangetrieben wird. Die Planung dafür ist eine große Herausforderung. Wir haben für das vorgesorgt, was unserer Meinung nach passieren wird. Aber letztendlich können wir nicht kontrollieren, was die Spieler tun“, kommentierte Arrowheads Game Writer Stephen Flower das Konzept.

Und weiter: „Was ich als Spieler cool finde, finde als Autor wirklich beängstigend. Was die weitere Geschichte betrifft, kann ich nur sagen, dass die Galaxie in ein paar Monaten ganz anders aussehen wird als heute.“ Bei dieser Art der Geschichtserzählung handelt es sich nicht um den einzigen Bereich, in dem Arrowhead für frischen Wind im Genre sorgen möchte.

Wie das Studio vor wenigen Tagen verriet, werden die Entwickler in klassischer Game Master-Manier aktiv Einfluss auf den Verlauf eurer Partien nehmen. Ein Feature, das für ein zusätzliches Maß an Spannung und Abwechslung sorgt.

Als Beispiel nannte Arrowhead die Möglichkeit, euch mehr Hilfsgegenstände zukommen zu lassen, wenn ihr euch in Bedrängnis befindet. Gleichzeitig könnten die Entwickler mehr Gegner auf das Schlachtfeld schicken, um den Schwierigkeitsgrad und die damit verbundene Herausforderung zu erhöhen.

Großen Wert legt Arrowhead auf die Tatsache, dass eure Spiele von den Entwicklern selbst und nicht etwa von KI-Routinen überwacht und beeinflusst werden.

Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren