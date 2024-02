Overwatch 2: Ranked überarbeitet – Blizzard will den Shooter „revitalisieren“

Blizzard Entertainment informiert in einem Blogartikel ausführlich darüber, wie dem Multiplayer-Shooter "Overwatch 2" neues Leben eingehaucht werden soll.

Am morgigen Dienstag startet in „Overwatch 2“ die neunte Season. Der Titel lautet „Champions“. So heißt gleichzeitig der neue höchste Rang im Ranked-Modus. Nur die Besten der Besten schaffen es hier hin.

Mit den bevorstehenden Änderungen möchte Blizzard Entertainment die PVP-Erfahrung „lohnender und unterhaltsamer“ machen sowie mehr Transparenz bieten. Dafür sollen ein neues Fortschrittssystem und mehrere Änderungen sorgen.

Das Feedback der Spieler bezüglich Ranked hat das Entwicklerteam vernommen. Daraus resultierend ist ein besseres und genaueres System entstanden, das euch genau zeigt, was euren Rang beeinflusst.

Fortan seht ihr wieder nach jedem Match euren aktualisierten Rang. Dadurch könnt ihr feststellen, wie viel Fortschritt ihr gewonnen oder verloren habt. Zusätzlich werden euch Modifikatoren angezeigt, beispielsweise wenn ihr ein Team besiegt habt, das dem Sieg näher war.

Perfekt für einen Neuanfang

Die Änderungen seien „die perfekte Gelegenheit für alle, neu anzufangen.“ Deshalb werden der Rang zurückgesetzt und die Platzierungsspiele wiedereingeführt.

Ebenfalls neu sind die Jade-Waffenvarianten, die ihr mit den Competitive Points kaufen könnt. Diese Punkte kriegt ihr durch simples Spielen, besonders aber durch Siege.

Eine weitere Neuerung ist das passive Heilen für alle Rollen. Jeder Held regeneriert ab sofort 20 Lebenspunkte pro Sekunde. Fügt ihm ein Damage Dealer Schaden zu, reduziert er die Heilung um 20 Prozent. Supporter fangen jetzt übrigens schon ab 2,5 Punkten ohne Schaden an, sich zu regenerieren.

Der Patch hat es jedenfalls in sich: Ganze 38 Gigabyte müssen die Spieler herunterladen. Das verriet der Community Manager Kaedi. Mit der neuen Season wird sich also definitiv einiges ändern in „Overwatch 2“.

Was die Heldin Pharah und die Karte Junkertown angeht, sind nennenswerte Änderungen geplant. Welche das sind, teilt Blizzard bald mit.

Welche Inhalte euch allgemein erwarten, zeigt der Trailer zu Season 9.

