Blizzard: Call of Duty-Veteranin wird neue Präsidentin – Studio blickt in die Zukunft

Nachdem in der vergangenen Woche Mike Ybarra seinen Posten räumte und das Unternehmen verließ, stellte Blizzard Entertainment nun seine neue Präsidentin vor. Diese nutzte die Gelegenheit, um ein paar Worte über die Zukunft der "Diablo"- und "World of Warcraft"-Macher zu verlieren.

Letze Woche gab Microsoft bekannt, in der Gaming-Sparte rund 1.900 Stellen zu streichen. Im Zuge des Ganzen kam es auch zu Bewegung in der Führungsetage von Blizzard Entertainment.

Unter anderem kündigte Mike Ybarra seinen Abschied als Präsident der „Diablo“- und „World of Warcraft“-Macher an. Nachdem es hieß, dass in dieser Woche über seine Nachfolge gesprochen werden soll, stellte Blizzard Entertainment seine neue Präsidentin in einer aktuellen Mitteilung vor.

Wie das Studio ankündigte, wird Johanna Faries Ybarra am 5. Februar 2024 als neue Präsidentin beerben. Faries arbeitet seit mehr als fünf Jahren für Activision Blizzard King und machte sich intern vor allem durch ihr Mitwirken an der „Call of Duty“-Reihe einen Namen.

Zunächst leitete Faries die eSports-Abteilung von „Call of Duty“. Im April 2021 wiederum stieg sie zur General Managerin der erfolgreichen Serie auf.

Neue Präsidentin mit ambitionierten Zielen

Im Zuge ihrer Vorstellung formulierte Blizzards neue Präsidentin ihre Ziele wie folgt: „Activision, Blizzard und King sind deutlich unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Spielen, Kulturen und Communities.“

„Es ist wichtig anzumerken, dass sich die Art und Weise, wie Call of Duty morgens aufsteht, um den Spielern etwas zu bieten, oft von den atemberaubenden Spielen im Reich von Blizzard unterscheidet. Jedes mit unterschiedlichen Spielerlebnissen, Communitys, die es umgeben, und erforderlichen Erfolgsmodellen.“

„Ich habe dies mit der Führung von Blizzard besprochen und gehe diese Rolle mit Gespür für diese Dynamik und tiefem Respekt für Blizzard an, während wir beginnen, unsere Universen auf noch höhere Höhen zu bringen“, so Faries weiter.

„Ich bin bestrebt, alles zu tun, was ich kann, um Blizzard zum Erfolg zu verhelfen. Mit Sorgfalt und Rücksichtnahme für Sie und unsere Spiele, jedes für sich einzigartig und besonders“, ergänzte Faries und hob abschließend noch einmal das Talent der Entwickler von Blizzard Entertainment hervor.

„Ich bin optimistisch, was unsere Fähigkeit betrifft, unseren aktuellen und zukünftigen Spielergemeinschaften zu dienen und die gemeinsame Leidenschaft für Größe, Glanz und kreative Meisterschaft, die ein Markenzeichen von Blizzards Herangehensweise an die Spieleentwicklung ist, weiter zu verstärken.“

Zuletzt entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, mit „Odyssey“ eine neue Marke einzustellen, an der Blizzard Entertainment sechs Jahre arbeitete. Aktuellen Berichten zufolge war das Aus vor allem auf technische Probleme mit der verwendeten Engine zurückzuführen.

