Palworld: Personalengpässe – Entwickler über die Schattenseite des Erfolgs

Zu den größten Überraschungshits der vergangenen Jahre gehört zweifelsohne "Palworld". Wie die Entwickler Pocket Pair einräumten, sieht sich das Studio derzeit allerdings mit den Schattenseiten des Erfolgs konfrontiert. Derzeit mangelt es in mehreren Bereichen schlichtweg am nötigen Personal, um alle aktuellen Herausforderungen zu meistern.

Mit „Palworld“ lieferten die Entwickler von Pocket Pair nicht weniger als einen der größten Überraschungserfolge der vergangenen Jahr ab. So bringt es der Survival-Rollenspiel-Mix bereits im Early-Access auf mehr als 19 Millionen Spielerinnen und Spieler.

Darüber hinaus verkaufte sich „Palworld“ alleine auf Steam mehr als zwölf Millionen Mal und feierte zudem den bisher größten Launch eines Third-Party-Titels im Xbox Game Pass. Wie aus aktuellen Mitteilungen von Pocket Pair hervorgeht, sehen sich die Verantwortlichen derzeit mit den Schattenseiten des Erfolgs konfrontiert.

Demnach führen die zahlreichen Anfragen der Spielerinnen und Spieler nicht nur zu einer massiven Überlastung der Support-Abteilung. Auch in anderen Bereichen ist Pocket Pair laut eigenen Angaben unterbesetzt. Beispielsweise bei den Teams, die so schnell wie möglich neue Inhalte für „Palworld“ erstellen und veröffentlichen sollen.

Derzeit gehe es dem Studio also darum, neues Personal anzuheuern und die entsprechenden Teams beziehungsweise Abteilungen zu verstärken.

Überraschungshit befindet sich im Early-Access

„Bei Palworld haben wir noch viel zu tun. Allerdings mangelt es uns massiv an Leuten, die sich uns anschließen“, schrieb der Entwickler. „Wir suchen Leute für alle Positionen, besonders aber Planer und Ingenieure. Wir suchen Leute mit Erfahrung in jeder Art von Engine. Wenn Sie also daran interessiert sind, eine völlig neue Art von Spiel zu entwickeln, bewerben Sie sich bitte!“

Derzeit befindet sich „Palworld“ auf dem PC und den Xbox-Plattformen im Early-Access. Wie Pocket Pair versprach, sollen in regelmäßigen Abständen Updates folgen, die sowohl technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen als auch neue Inhalte mit sich bringen. Laut der offiziellen Roadmap möchten die Entwickler im Bereich der künstlichen KI nachbessern und die grundlegende Performance von „Palworld“ optimieren.

Darüber hinaus plant das Studio neue Pals, Gebiete oder eine umfangreiche PvP-Komponente. Zu den geplanten PvP-Features gehören Arenen, in denen ihr eure Pals gegen die anderer Spielerinnen und Spieler antreten lassen könnt.

Wann „Palworld“ den Early-Access verlassen und als Vollversion durchstarten soll, verriet Pocket Pair bislang nicht. Daher bleibt auch abzuwarten, wann der Überraschungshit den Weg auf die PS5 findet.

Eine offizielle Bestätigung für Sonys Konsole steht zwar noch aus. Angesichts des durchschlagenden Erfolges von „Palworld“ dürfte eine Ankündigung hier aber nur noch eine Frage der Zeit sein.

Zumal Sonys Shuhei Yoshida im letzten Monat andeutete, dass sich die PlayStation-Macher bereits um eine Umsetzung von „Palworld“ bemühen.

