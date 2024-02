Palworld: Legt erfolgreichsten Start eines Third Party-Spiels im Game Pass hin

Seit seinem Start in den Early Access sprengt "Palworld" sämtliche Rekorde. Laut Microsoft hat das Spiel den bisher erfolgreichsten Start eines Third Party-Spiels im Game Pass hingelegt.

Seit dem 19. Januar ist „Palworld“ der japanischen Entwickler Pocket Pair im Early Access für Xbox und den PC erhältlich. Schon in den ersten Tagen nach dem Start überschlugen sich die Kauf- und Spielerzahlen. Auf Steam konnte das Open-World-Spektakel bereits Titel wie „Counter-Strike 2“ hinter sich lassen.

Auch auf der Xbox ist „Palworld“ außerordentlich erfolgreich. Wie Microsoft in einem neuen Blogbeitrag auf Xbox Wire mitteilte, schaffte der „Pokémon“-Klon den bislang erfolgreichsten Start eines Third Party-Spiels im Game Pass.

Microsoft unterstützt Entwickler bei Xbox-Version

Wie Microsoft schreibt, konnte „Palworld“ auf der Xbox mit über sieben Millionen Spielern den bisher erfolgreichsten Start eines Third Party-Spiels im Game Pass hinlegen. Das Crafting-Game konnte auf der Konsole kürzlich einen Spitzenwert von fast drei Millionen täglich aktiven Spielern erreichen. Allerdings ist der Titel auf der Xbox der Steam-Version derzeit noch unterlegen. Denn nicht nur sind auf Steam durch dedizierte Server mehr Spieler möglich, auf Xbox müssen Updates auch noch einen längeren Verifizierungsprozess durchlaufen.

Da will das Team von Microsoft den Entwicklern nun aber zur Hilfe kommen. So will das Unternehmen aus Redmond Unterstützung für dedizierte Server bieten und stellt Ingenieursressourcen zur Verfügung, um bei der GPU- und Speicheroptimierung zu helfen. Zudem will Microsoft den Prozess der Aktualisierungen für Palworld auf seinen Plattformen beschleunigen und bei der Optimierung behilflich sein.

„Die Reaktion der Fans war überwältigend und es ist einfach fantastisch zu sehen, wie Millionen von Spieler weltweit Palworld genießen“, so Takuro Mizobe, CEO von Pocket Pair. „Für uns und Palworld geht es gerade erst los. Das Feedback aus der Game-Preview-Phase hilft uns, die Spielerfahrung auf den verschiedenen Plattformen fortlaufend zu verbessern.“

