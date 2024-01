Palworld: Die nächste Million ist gefallen und eingeschränkte Xbox-Version

Weniger als 24 Stunden nach der Ankündigung, dass „Palworld“ mehr als vier Millionen Mal verkauft wurde, hat Pocketpair einen weiteren Meilenstein bestätigt. Die Verkaufszahlen des Survival-Crafting-Titels konnten die Fünf-Millionen-Marke überschreiten.

Es ist ein beeindruckender Erfolg, wenn man bedenkt, dass “Palworld” erst am 19. Januar 2024 für Xbox Series X/S und PC in den Early Access kam.

Neuer Rekord auf Steam

Angesichts der zuletzt gemeldeten Verkaufszahlen von 86.000 Einheiten pro Stunde, die mittlerweile noch höher sein könnten, dürfte die Sechs-Millionen-Marke in Kürze fallen. Damit ist das Hype-Spiel schon jetzt erfolgreicher als viele AAA-Spiele etablierter Publisher.

Auch die Anzahl der gleichzeitigen Spieler geht durch die Decke. Auf Steam konnte zwischenzeitlich eine Spitzenzahl von 1.284.221 gleichzeitigen Nutzern registriert werden. Damit wurde bei den kostenpflichtigen Spielen selbst der vorherige Spitzenreiter “Cyberpunk 2077” nach hinten gedrängt. In der Free-to-Play-Liste gibt es hingegen Spiele mit höheren Peaks.

Xbox-Version nur eingeschränkt

Der Early Access wurde für PC und Xbox gestartet. Allerdings müssen Konsolenspieler Einschränkungen hinnehmen.

Auf Steam besteht die Möglichkeit, “Palworld” mit einer Gruppe von bis zu 32 Spielern gleichzeitig in einer gemeinsamen virtuellen Welt zu spielen. Die Version für Xbox-Konsolen bietet hingegen eine deutlich geringere Spieleranzahl von lediglich zwei bis vier Personen.

Auf dem “Palworld”-Discord schrieb ein Vertreter des Entwicklers Pocketpair zu diesem Thema: „Wir hätten gerne dedizierte Server auf der Xbox. Doch das liegt leider nicht an uns und ist derzeit ziemlich schwierig zu verhandeln. Aber… wir versuchen es!“

Auf Metacritic sind die ersten Reviews zu “Palworld” hinterlegt, allerdings nur mit vorläufigen Wertungen. Gamingbolt betont mit einem vorläufigen Score von 70: “Der Kampf braucht noch etwas Feinschliff und das Survival-Crafting ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber die Early-Access-Version ist ein solider Ausgangspunkt.”

Attack of the Fanboy meint wiederum: “Obwohl Palworld für eine Weile ein unterhaltsames Erlebnis sein kann, überzeugt es nicht. Es fühlt sich an wie die Hälften zweier verschiedener Spiele, die zusammengenommen kein Ganzes zu ergeben scheinen.“ Vergeben wurde eine vorläufige 50er-Wertung.

Besserungen sind allerdings in Sicht: Während der gesamten Early-Access-Phase wird es Updates geben. Und auch eine PS5-Version könnte folgen, sobald der finale Launch erfolgt.

