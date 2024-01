Palworld: Early Access-Start ein voller Erfolg – PS5-Version möglich?

Seit Ende der 90er sind es die kleinen Nintendo-Taschenmonster, die sich zur größten Entertaiment-Marke der Welt aufbauen konnten. Neben dem Anime, den Filmen, dem Sammelkartenspiel, dem Merchandise und in Zukunft auch einem Freizeitpark sind es vor allem die Videospiele, die „Pokémon“ zu solch einem gewaltigen Erfolg verhalfen.

Da verwundert es nicht, dass sich in aller Regelmäßigkeit weitere Entwickler an einem Spiel versuchen, das an diesem großen Vorbild angelehnt ist. Schließlich sind neben Nintendo-Konsolen auch weitere Plattformen erhältlich, die einen riesigen Markt darstellen, den eben jene Pokémon gar nicht bedienen.

Der Erfolg bricht nicht ab

Inzwischen haben die Entwickler von Pocket Pair mit „Palworld“ ein solches Abenteuer im Early Access veröffentlicht. Auf der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC haben Spieler die Möglichkeit ein Monster-Sammelspiel mit Survival-Crafting-Einschlag zu erleben. Und das Interesse ist offenbar immens.

Denn die Entwickler haben mitgeteilt, dass „Palworld“ innerhalb der ersten acht Stunden den Meilenstein von einer Million verkaufter Einheiten erreichen konnte. Innerhalb von 24 Stunden hatte man gar schon die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Zudem ist das Spiel im Xbox Game Pass verfügbar, weshalb die Spielerzahlen gar noch deutlich höher sein dürften.

Jedoch gibt es aktuell keine Pläne für eine PlayStation 5-Version. Allerdings haben die Entwickler betont, dass man sich die Option offenhält. Im Laufe der Entwicklung wird man sie doch möglicherweise in Betracht ziehen. Zunächst soll der Early Access voraussichtlich ein Jahr lang andauern.

In „Palworld“ geht es in erster Linie um das Überleben. Dafür könnt ihr mysteriöse Lebewesen, auch „Pals“ genannt, fangen, züchten, in den Kampf schicken oder auf Feldern und in Fabriken arbeiten lassen. Jedoch könnt ihr sie auch als Nahrungsquelle nutzen oder verkaufen, um euer Überleben sicherzustellen.

Diese offene Mehrspieler-Welt ist mit Gefahren vollgestopft. Es mangelt an Nahrung, die Lebenbedingungen sind hart und Wilderer wollen euch ans Leder. Wie ihr all dies bewältigt, liegt an euch. Ihr könnt gemeinsam mit den Pals die Welt erkunden und noch mehr Verstärkung entdecken. Ihr könnt euch aber auch mit dem Bergbau, der Stromproduktion und vielen weiteren Dingen beschäftigen. Die Pals werden euch auch in diesen Fällen helfen.

Dementsprechend findet euren Weg in „Palworld“! Hier ist der offizielle Launch-Trailer, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt.

Weitere Meldungen zu Palworld.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren