Xbox: Leaker liefert unbestätigte Updates zu Fable und dem Reboot von Banjo-Kazooie

Im Forum von Resetera sprach der Leaker und Industrie-Insider "NateTheHate" über kommende Projekte der Xbox Studios. In diesem Fall geht es um den Releasezeitraum von "Fable" und die Arbeiten an einem Reboot zu "Banjo-Kazooie".

In den letzten Tagen bestätigte Microsoft nicht nur vier Xbox-Titel, die den Weg auf weitere Plattformen wie die PS5 finden. Darüber hinaus kündigte das Redmonder Unternehmen an, dass der Xbox Games Showcase im Juni zurückkehren wird.

Zu den Projekten, die Microsoft im Zuge des Events vorstellen könnte, machte der Konzern keine Angaben. Für eine Präsentation im Zuge des Xbox Games Showcase 2024 kommt aktuellen Berichten zufolge der neue „Fable“-Titel in Frage. Dieser entsteht bekanntermaßen bei den „Forza Horizon“-Machern von Playground Games.

Wie der Leaker und Industrie-Insider „NateTheHate“ berichtet, sollen ihm nicht näher genannte Quellen im letzten Jahr bestätigt haben, dass der Release des im Juli 2020 angekündigten „Fable“ intern für das Jahr 2025 angesetzt ist.

Somit würde sich „Fable“ für eine Enthüllung auf dem diesjährigen Xbox Games Showcase anbieten. Zumal es schon kurz nach der Ankündigung sehr still um das Rollenspiel wurde und die Community langsam ungeduldig wird.

Entwicklung des Banjo-Kazooie-Reboots neu gestartet?

Ein weiterer Titel, über den „NateTheHate“ sprach, ist der Reboot von „Banjo-Kazooie“, der bereits seit einer Weile durch die Gerüchteküche geistert. Laut dem Leaker haben sich die Verantwortlichen zuletzt dazu entschieden, das Konzept im Vergleich mit der ursprünglichen Version noch einmal zu überdenken.

„Zuletzt habe ich gehört, dass es im Vergleich zu seiner ursprünglichen Vision und seinem ursprünglichen Umfang überarbeitet wurde. Daher wird es noch ein bisschen dauern. Ehrlich gesagt denke ich, dass sie zu früh darüber gesprochen haben“, führte „NateTheHate“ zum Comeback von „Banjo-Kazooie“ aus.

Dem Leaker zufolge gab Microsoft einem Reboot von „Banjo-Kazooie“ bereits im Jahr 2022 grünes Licht. Da eine offizielle Ankündigung noch aussteht, ist aber unklar, bei welchem Studio der Reboot entsteht.

Weiterhin in Geduld üben müssen sich Fans der „State of Decay“-Franchise. Zu „State of Decay 3“ gibt es laut „NateTheHate“ nämlich nichts Neues zu vermelden. Da sich auch die Entwickler von Undead Labs in der Vergangenheit bedeckt hielten, kam vor einiger Zeit das Gerücht auf, dass „State of Decay 3“ in der Entwicklungshölle feststecken könnte. Die offizielle Ankündigung erfolgte genau wie bei „Fable“ im Sommer 2020.

Auch wenn sich „NateTheHate“ in der Vergangenheit immer wieder als zuverlässige Quelle erwies, muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass Microsoft die Gerüchte um „Fable“ und „Banjo-Kazooie“ bislang nicht kommentierte.

Eventuell erfahren wir auf dem Xbox Games Showcase 2024 im Juni mehr.

