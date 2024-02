Sword Art Online Alternative: Staffel 2 der Gun Gale Online-Anime-Serie startet 2024

Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung des Multiplayer-Titels „Sword Art Online: Fractured Daydream“ folgte die Meldung, dass sich Fans des beliebten Light-Novel- und Anime-Hits auf noch mehr Nachschub freuen dürfen (via ANN). Mit „Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II“ startet dieses Jahr die Fortsetzung zur Anime-Serie aus dem Jahre 2018. Wir dürfen also noch dieses Jahr neue Abenteuer mit Karen Kohiruimaki und ihren Freunden erleben.

Wie der Titel bereits andeutet, handelt es sich bei „Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II“ um die 2. Staffel der Anime-Serie. Diese basiert wiederum auf einer gleichnamigen Light-Novel-Reihe von Keiichi Sigsawa. Zudem ist es ein Spin-off der Hauptgeschichte, die sich bekanntlich um Kirito, Asuna & Co. dreht. Anders als bei der Hauptserie stehen jedoch keine großen Fantasy-Abenteuer im Mittelpunkt, sondern vor allem knallharte Shooter-Gefechte.

Bekannte Anime-Sprecher und Macher kehren für Staffel 2 zurück

Über den offiziellen X-/Twitter-Account der Anime-Serie bestätigten die Verantwortlichen neben dem sehr groben Releasezeitraum ebenfalls die Rückkehr einiger bekannter Sprecher und Sprecherinnen. Neben Tomori Kusunoki (Makima in „Chainsaw Man“) als Protagonistin Karen/LLENN sind auch Chinatsu Akasaki (Kasumi Miwa in „Jujutsu Kaisen“) als Fukaziroh und Yōko Hikasa (You Asakura in „Shaman King“) als Pitohui wieder mit dabei.

Außerdem leiht Sprecher Kazuyuki Okitsu (Jonathan Joestar in „JoJo’s Bizarre Adventure: Phantom Blood“) einmal mehr Charakter M seine Stimme. Neben den bekannten Synchronsprechern kehren des Weiteren verschiedene Macher für „Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II“ zurück. Hierzu zählt unter anderem Regisseur Masayuki Sakoi („Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious“), der 2018 schon Staffel 1 inszeniert hat.

Yōsuke Kuroda („My Hero Academia“) kehrt für Season 2 zurück, um erneut die Drehbücher der Anime-Serie zu betreuen. Als Animation Director wirkt derweil wieder Yoshio Kosakai („Spice and Wolf“) mit. „Gun Gale Online II“ entsteht bei Studio 3Hz („Princess Principal“).

„Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online“ basiert auf der gleichnamigen Light-Novel-Reihe von Keiichi Sigsawa (Autor) und Kōhaku Kuroboshi (Zeichnungen). Die Serie erscheint seit Dezember 2014 und umfasst aktuell 13 Bände, von denen der letzte im November 2023 veröffentlicht wurde. Die Geschichte dreht sich um die 1,83m große Karen Kohiruimaki, deren sehnlichster Wunsch es ist, klein und niedlich zu sein.

Als sie über den VRMMOFPS „Gun Gale Online“ stolpert, geht dieser Traum für sie endlich in Erfüllung. Fortan sorgt sie darin als „Pinker Dämon“ LLENN für ordentlich Furore. Im Spiel trifft LLENN auf eine andere Spielerin namens Pitohui, die unsere Heldin einlädt, beim sogenannten „Squad Jam“ mitzumachen. Hierbei handelt es sich um ein gewaltiges Battle Royale, bei dem nur die besten Teams auf dem heißumkämpften Schlachtfeld überleben können.

„Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II“ soll irgendwann 2024 starten. Als Einstimmung könnt ihr euch bis dahin die 12 Episoden umfassende 1. Staffel bei Crunchyroll im Stream mit deutscher Synchronisation anschauen. Zudem veröffentlichte peppermint anime Season 1 der Anime-Serie hierzulande auf Blu-ray und DVD.

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II Teaser Video:

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II Key Visual:

Freut ihr euch auf „Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II“?

Weitere Meldungen zu Sword Art Online, Sword Art Online Alternative.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren