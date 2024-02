Die Simpsons: Neue Episode parodiert Nintendos Fun-Racer Mario Kart

Im Laufe ihrer inzwischen mehr als 30-jährigen Geschichte haben „Die Simpsons“ immer wieder popkulturelle Werke in ihren Episoden parodiert, seien es bekannte Filme, Serienhits oder auch beliebte Videospielen. In der aktuellsten Episode der Kultserie hat es nun Nintendos Fun-Racer „Mario Kart“ erwischt (via IGN). In einer Traumsequenz in der neuen Folge „Lisa gets an F1“ liefern sich Lisa Simpson und ihr Vater Homer ein erbittertes Rennen.

Tatsächlich ist es ehrlich gesagt sogar eher ein Albtraum unseres Hauptcharakters. Dieser befürchtet, dass sich Lisa aufgrund seines rücksichtslosen Fahrstils einem gefährlichen Hobby zuwenden könnte. Ihr Rennen liefern sich Vater und Tochter dann auf einer Traumstrecke, die sichtlich vom Regenbogen-Boulevard inspiriert ist. Am Wettkampf nehmen verschiedene „Simpsons“-Charaktere teil, deren Aussehen an das bekannter Nintendo-Figuren erinnert.

Lisa Simpson wird zu Nintendo-Klempner Mario

In der „Mario Kart“-Parodie übernimmt Lisa Simpson natürlich die Rolle von Mario, nur mit einer blauen statt einer roten Mütze. Weitere bekannte Gesichter sind Rowdy Nelson Muntz als Bösewicht Bowser, Ralph Wiggum als Toad und Sherri oder ihre Schwester Terri als Prinzessin Peach. Auch Barts bester Freund Milhouse hat einen Kurzauftritt in der Traumsequenz und zwar als Yoshi. Homer selbst taucht in seinem Traum derweil als Wario auf.

Während Milhouse/Yoshi mit einem blauen Panzer aus dem Rennen katapultiert wird, ist es Homer/Wario, der seine Tochter Lisa mit einer „Trauma-Bombe“ erledigt. Direkt danach wacht Homer entsetzt aus seinem Albtraum auf. Damit kommt diese kleine „Mario Kart“-Parodie in „Die Simpsons“, die mit dem einen oder anderen Wortwitz gespickt ist, zu einem Ende.

Fans der kultigen Cartoon-Serie wissen natürlich, dass dies längst nicht die erste Videospiel-Parodie innerhalb ihrer langen Geschichte war. Im Laufe der inzwischen weit mehr als 700 Episoden haben die Verantwortlichen bereits diverse Games-Hits durch den Kakao gezogen. Zu den prominentesten Beispielen zählen etwa Bonestorm („Mortal Kombat“), Dingo Dash („Crash Bandicoot“), Eatherland Realms („World of Warcraft“) sowie Guts of War („God of War“).

Die Zeichen für ein neues „Die Simpsons“-Videospiel scheinen derweil eher schlecht zu stehen. Vor einigen Monaten sprach „Die Simpsons: Hit & Run“-Executive Producer John Melchior in einem Interview darüber, warum eine Fortsetzung des beliebten Actionspiel nie zustande kam. Wie er verriet, habe sich Publisher Vivendi damals nie die Rechte gesichert, obwohl der Titel erfolgreich gewesen wäre. Stattdessen kam später Electronic Arts und sicherte sich die Lizenz.

Hierzulande könnt ihr die ersten 34 Staffel von „Die Simpsons“ bei Disney+ streamen. Darüber hinaus sind die zuletzt auf ProSieben gelaufenen Episoden bei Joyn verfügbar. In den USA wird seit dem 1. Oktober 2023 die 35. Season des Seriendauerbrenners auf dem Sender Fox ausgestrahlt.

