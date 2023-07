The Simpsons Hit & Run: Fan-Remake ist fertig, aber ihr werdet es nie spielen können

The Simpsons Hit & Run:

In den letzten Jahren setzten sich Fans immer wieder für ein Remake von "The Simpsons Hit & Run" ein. Ein Spieler hat die Sache einfach selbst in die Hand genommen, aber sein nun fertiggestelltes Projekt wird es wohl nie zum Download geben.

Seit Jahren bitten die Fans immer wieder um eine Neuauflage des Kult-Titels „The Simpsons Hit & Run“. Das Spiel wurde 2003 von Radical Entertainment für die Plattformen PlayStation 2, Xbox, Gamecube und den PC veröffentlicht. Das Studio ist zwar noch aktiv, befindet sich mittlerweile jedoch im Besitz von Activision und ist damit beschäftigt, die weiteren Studios des Publishers zu unterstützen.

Reuben „Reubs“ Ward, der sich auf seinem YouTube-Kanal selbst als „Remaker of Games“ beschreibt, hat sein eigenes Remake von „The Simpsons Hit & Run“ nun fertiggestellt. Spielen wird den Titel außer „Reubs“ jedoch wahrscheinlich niemand.

Kult-Titel lebt in der Unreal Engine 5 neu auf

Die neueste Version seines Remake-Projekts hatte Reuben „Reubs“ Ward vor gut einem Jahr gestartet. Eine frühere Version seiner Neuauflage hatte der Entwickler offline genommen, um mögliche rechtliche Probleme mit Disney zu vermeiden. Diese frühe Version wurde sogar von dem damaligen „The Simpsons Hit & Run“-Lead-Designer Joe McGinn gelobt: „Erstaunlich, was du erreicht hast! Es gibt wirklich einen Vorgeschmack darauf, was ein komplett modernes Remaster sein könnte. Beeindruckende Arbeit“, so der Chefdesigner.

In zehn Videos auf seinem YouTube-Kanal führt „Reubs“ die Fans durch seine Arbeit. Mittlerweile ist der letzte Teil seiner Videoreihe erschienen, mit dem der Entwickler das Projekt als abgeschlossen erklärt. Allerdings wird sein Remake in der Unreal Engine 5 wahrscheinlich niemals zum Download veröffentlicht. „Dies ist ein Fan-Remake zu Unterhaltungszwecken, dieses Spiel wird niemals zum Download verfügbar sein“, schrieb Ward bereits in 2022. „Bitte belästigt meine armen Discord-Mods nicht mit Fragen nach einem Download-Link!“

2021 sprach sich auch Matt Selman, der Produzent und Autor der TV-Serie „The Simpsons“ für ein Comeback von „The Simpsons Hit & Run“ aus. Die rechtliche Lage soll jedoch kompliziert sein. Laut Selman wäre der Versuch einer Neuauflage des Spiels „eine komplizierte Unternehmenskrake“. Zudem räumte der Produzent ein, dass es bei dem Titel damals zu kreativen Differenzen zwischen dem verantwortlichen Publisher und den Entwicklern kam.

Quelle: IGN, GameRant

