Final Fantasy 7 Rebirth: Bossgegner Karmesinfuchs Deluxe besiegen – Tipps, Tricks

Ihr habt Probleme im Bosskampf gegen Scarlet und ihre Kampfmaschine Karmesinfuchs Deluxe in "Final Fantasy 7 Rebirth"? Wir geben euch in unserem Guide einige Tipps, damit ihr den Bossgegner erledigen könnt.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Um Bösewicht Sephiroth in „Final Fantasy 7 Rebirth“ aufhalten zu können, müsst ihr zunächst verschiedene Hindernisse aus dem Weg räumen. Natürlich gehören dazu auch allerlei mächtige Bossgegner. Ein solcher erwartet euch auch in Kapitel 9 in Form von Karmesinfuchs Deluxe oder auch Crimson Mare Mk. II und dieser verlangt euch wieder deutlich mehr ab als die letzten Bosse im Action-RPG-Hit.

Solltet ihr den Yuffie-DLC „INTERmission“ gespielt haben, dürfte euch dieser Bossgegner übrigens bekannt vorkommen. In „Rebirth“ kämpft ihr gegen eine verbesserte Version der Kampfmaschine. Wie schon in der Story-Erweiterung sitzt erneut Schurkin Scarlet hinterm Steuer. Wir geben euch ein paar Tipps, damit ihr sie und ihr neues Spielzeug zerlegen könnt.

Blitze sind eure Freunde

Diesen Bosskampf bestreitet ihr mit Aerith, Tifa und Yuffie. Unsere Nahkampfspezialistin ist in einigen Phasen des Kampfes allerdings kaum von Nutzen, da Scarlet und ihr Karmesinfuchs Deluxe ab und an die Arena verlassen und euch aus der Ferne angreifen. Übernehmt in diesen Momenten die Kontrolle über Aerith oder Yuffie, da sie dem Bossgegner weiterhin Schaden zufügen können. Besonders nützlich sind in diesem Kampf blitzelementare Attacken.

Idealerweise kann jede eurer drei Damen solche Angriffe einsetzen. Da ihr Aerith und Yuffie immer mal wieder für den Fernkampf benötigt, ist es für diesen Kampf durchaus eine Überlegung wert, Tifa vorübergehend als Heilerin einzusetzen. Das ist selbstverständlich kein Muss für diesen „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bosskampf, doch so könnt ihr euch mehr darauf konzentrieren, mit euren anderen zwei Heldinnen voll in die Offensive zu gehen.

Gemein: Scarlets Crimson Mare Mk. II kann seine Arme vom Körper trennen und diese durch die Arena wirbeln lassen. Damit haben ihre Angriffe eine enorme Reichweite. Im Laufe des Kampfes wird sie die Arme insgesamt zweimal austauschen, weshalb ihr durchgehend auf der Hut bleiben solltet. Mit jedem neuen Paar Arme ändert sich also die Dynamik des Duells, doch wenn ihr die Arme vernichtet, könnt ihr euch das Leben deutlich einfacher machen.

Zunächst setzt der „Final Fantasy 7 Rebirth“-Boss primär Nahkampfangriffe ein. Mit dem zweiten Paar Arme geht euer Gegner dafür mehr zum Fernkampf über. In der finalen dritten Phase des Kampfes hat der Kampfroboter große Kugeln an den Armen, die ordentlich Schaden anrichten. Konzentriert euch weiterhin primär auf die Arme, um diese zu zerstören. Sobald der Bossgegner im Schockzustand ist, könnt ihr eure mächtigen Limit- und Teamattacken auspacken!

Abschließend noch ein kleiner Tipp: In der letzten Phase sind die Arme nicht gegen blitzelementare Angriffe empfindlich! Ihr könnt also eure normalen Angriffe einsetzen, um Scarlet und ihren Karmesinfuchs Deluxe langsam in die metallenen Knie zu zwingen. So könnt ihr euch den Sieg in diesem Bossgegner langsam aber sicher Stück für Stück sichern.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen „Final Fantasy 7 Rebirth“-Guides angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps zum Action-RPG-Hit benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Rollenspiel-Epos aus dem Hause Square Enix!

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

