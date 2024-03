The Crew Motorfest: Season 3 startet heute – Diese Inhalte warten auf euch

The Crew Motorfest:

Heute startet die dritte Season des Rennspiel "The Crew: Motorfest" mit allerlei neuen Inhalten. Wir verraten euch, worauf ihr euch in den nächsten Wochen im Detail freuen dürft.

Genau wie die beiden Vorgänger wird auch das im vergangenen Sommer veröffentlichte Rennspiel „The Crew: Motorfest“ langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Heute startet auf allen Systemen die dritte Season, die allerlei neuen Content mit sich bringt. Zu den interessantesten Inhalten gehört sicherlich die neue Playlist „Hollywood Action!“. Hier übernehmt ihr im kommenden Blockbuster „Hi-Ride“ die Hauptrolle und steht unter anderem vor der Aufgabe, im „Dirty Driving“ so viele Objekte wie möglich zerstören.

Dabei nehmt ihr am Steuer des ikonischen Aston Martin DB5 aus dem Jahr 1963 Platz und stellt euer Können am Steuer mit besonders spektakulären Manövern und Aktionen unter Beweis.

In der Video Lane fahrt ihr auf anspruchsvollen Strecken im Sucher der Kamera und müsst neun adrenalingeladene Haupt-Events meistern.

Erobert die Main Stage von The Crew Motorfest

Darüber hinaus übernehmt ihr in der dritten Season von „The Crew: Motorfest“ die Main Stage. Die Feierlichkeiten beginnen im April mit Inhalten, die von BlackPanthaa und Stereonline kuratiert werden. Weiter geht es mit „Pro Competitors“ sowie dem Formel-Drift-Champion Chris Forsberg im Mai und „Creators“ mit That Dude In Blue und Shmee150 im Juni.

Des Weiteren versprechen die Entwickler „Main Stage Legacy“-Events, die jede zweite Woche im Monat hinzugefügt werden. Der Start erfolgt am 20. März mit der Rückkehr der Main Stage-Aktivitäten und ihrer Belohnungen aus dem letzten Jahr. Des Weiteren warten natürlich neue Fahrzeuge auf ihre Freischaltung.

Unter den 47 Neuzugängen befinden sich der Porsche 911 Director’s Cut Edition (Street Tier 1), der Aston Martin DB5 (Street Tier 1) und der Ivory Tower Aezus (Hypercar), die ab heute zur Verfügung stehen.

Solltet ihr den Year 1-Pass zu „The Crew: Motorfest euer Eigen nennen, kommt ihr zudem in den Genuss der folgenden Fahrzeuge.

13. März 2024 : Mini Cooper S 1968 (Street Tier 1) & Aston Martin DBS 2022 (Street Tier 2)

: Mini Cooper S 1968 (Street Tier 1) & Aston Martin DBS 2022 (Street Tier 2) 3. April 2024 : Honda Integra 1998 (Street Tier 1) & Jeep Gladiator 2021 (Rally Raid)

: Honda Integra 1998 (Street Tier 1) & Jeep Gladiator 2021 (Rally Raid) 1. Mai 2024 : Forsberg Racing Nissan Z 2023 (Drift) & Forsberg Racing Nissan Altimaniac 2021 (Drift)

: Forsberg Racing Nissan Z 2023 (Drift) & Forsberg Racing Nissan Altimaniac 2021 (Drift) 5. Juni 2024: Lotus Emira 2023 (Street Tier 2) & WMotors Lykan HyperSport (Hypercar)

Passend zum heutigen Start der dritten Season kündigte Ubisoft eine Free-Trial an. „Um die Veröffentlichung von Season 3 zu feiern, wird vom 14. März (19:00 Uhr MEZ) bis zum 17. März (24:00 Uhr MEZ) für alle PlayStation-, Xbox- und PC-Spielenden das allererste Gratis-Wochenende von The Crew Motorfest veranstaltet“, so der Publisher.

„The Crew: Motorfest“ erschien im September 2023 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

