Deutscher Computerspielpreis: Nominierte Spiele und Studios in der Übersicht

Auch in diesem Jahr wird der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Inzwischen liegt die Liste der Nominierten vor.

Ein konkurrenzfähiges Gegenstück zu den Game-Awards von Geoff Keighley ist der Deutsche Computerspielpreis freilich nicht. Allerdings können sich lokale Studios und Entwickler im Rahmen einer jährlichen Zeremonie feiern lassen und Preisgelder entgegennehmen – diesmal insgesamt 800.000 Euro.

Für das Spiel des Jahres werden 100.000 Euro reserviert. Zwei weitere Games, die ebenfalls in die Liste der Nominierten kamen, erhalten in dieser Kategorie jeweils 30.000 Euro.

Preisgelder gibt es auch in einigen der anderen Kategorien. Mittlerweile steht fest, welche Titel und Studios auf dem besten Weg sind, in diesem Jahr eine Auszeichnung und Finanzspritze zu bekommen.

Das sind die Nominierten

Die Chance, zum besten deutschen Spiel ernannt zu werden, erhalten “Atlas Fallen” (Metascore 61), “Everspace 2” (Metascore 81) und “Fall of Porcupine” (Metascore 72).

Einzeln aufgeführt sind ebenfalls Familienspiele wie “CubeQuest – A QB Game”, “Scott Whiskers in: the Search for Mr. Fumbleclaw” und “Spells & Secrets”.

Abstimmen können Teilnehmer ab sofort über die Spielerinnen und Spieler des Jahres, wobei vermutlich die größte Influencer-Fanbasis entscheidend sein wird. Die restlichen Nominierten sind nachfolgend aufgelistet. Die Preisverleihung findet am 18. April 2024 in München statt.

Bestes Deutsches Spiel

Atlas Fallen

Everspace 2

Fall of Porcupine

Bestes Familienspiel

CubeQuest – A QB Game

Scott Whiskers in: the Search for Mr. Fumbleclaw

Spells & Secrets

Nachwuchspreis Bestes Debüt

Ad Infinitum

Fall of Porcupine

Lose CTRL

Nachwuchspreis Bester Prototyp

Bloodletter

EcoGnomix

Footgun: Underground

Misgiven

Replicore

Beste Innovation und Technologie

Everspace 2

Marble Maze

Railway Empire 2

Bestes Serious Game

Duru – Über Mulle und Depressionen

Friedrich Ebert – Der Weg zur Demokratie

Natur? Politisch.

Bestes Audiodesign

Ad Infinitum

Everspace 2

Fall of Porcupine

Bestes Gamedesign

Everspace 2

Lose CTRL

Tiny Thor

Bestes Grafikdesign

Atlas Fallen

Reveil

The Bear – A Story from the World of Gra

Bestes Mobiles Spiel

Cat Rescue Story

Götz

Royal Revolt: A Trader’s Tale

Beste Story

Ad Infinitum

Fall of Porcupine

The Bear – A Story from the World of Gra

Studio des Jahres

Aesir Interactive

Pixel Maniacs

Playing History

Spieler/in des Jahres

Anormaldisaster

Fabian Siegismund

Franziska Bülow

Just Becci

Maurice Weber

Bestes Internationales Spiel

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Super Mario Bros. Wonder

Sonderpreis der Jury

Keine Nominierungen.

Die nominierten Spiele in den nationalen Kategorien wurden zum größten Teil in Deutschland entwickelt, wobei der Veranstalter von „üblicherweise mindestens 80 Prozent“ spricht. Nach einer Beratung wählt die Hauptjury die Gewinner. Hierbei stehen Aspekte wie Qualität, Innovationsgehalt, Spielspaß sowie kultureller und pädagogischer Anspruch im Fokus.

Weitere Einzelheiten zu den Nominierungen und die jeweiligen Siegprämien sind auf der Webseite des Deutschen Computerspielpreises aufgelistet.

