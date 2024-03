AnimeJapan 2024: Blue Box, Code Geass, ReZERO & mehr – 7 Highlights der Anime-Messe

Auf der AnimeJapan 2024 in Tokio präsentierten verschiedene Unternehmen neue Ausblicke auf ihre kommenden Film- und Serienproduktionen. In unserer Übersicht stellen wir euch sieben Highlights der Anime-Messe etwas genauer vor.

An diesem Wochenende lockte die AnimeJapan 2024 tausende Fans nach Tokio, wo Dutzende Aussteller ihre kommenden Produktionen präsentiert haben. Es ist bereits das zehnjährige Jubiläum der Veranstaltung und einmal mehr durften sich die Besucher über allerlei Details, neuen Trailern oder auch Key Visuals zu kommenden potentiellen Anime-Highlights freuen.

In diesem Jahr standen sowohl mehrere vielversprechende Neustarts als auch diverse heißerwartete Fortsetzungen im Fokus. Hierzu zählen unter anderem die Romantische Komödie „Blue Box“, das Superhelden-Abenteuer „My Hero Academia“ oder auch eine ziemlich eigenwillige Neuinterpretation der legendären Märchen der Gebrüder Grimm.

AnimeJapan 2024-Highlight #1: Charmanter Blue Box-Trailer enthüllt

Nachdem eine Anime-Serie zum Manga-Hit „Blue Box“ bereits im Rahmen des Jump Festa ’24-Events angekündigt wurde, präsentierten die Macher während der AnimeJapan 2024 einen neuen Trailer. Dieser gibt uns natürlich allerlei neue Einblicke in die kommende Romcom-Show. Natürlich dreht sich dabei alles um unsere beiden Hauptcharaktere Taiki und Chinatsu sowie die Begeisterung für ihre Lieblingssportarten Badminton beziehungsweise Basketball.

Darüber hinaus bestätigte das verantwortliche Animationsstudio Telecom Animation Film („Lupin the Third Part 5“) den Startzeitraum der Anime-Serie. Ab Oktober 2024 flimmert der mitreißende Mix aus Comedy, Romantik und Sport über die japanischen Bildschirme. Solltet ihr eine Schwäche für Titel dieser Art haben, solltet ihr euch diese Anime-Serie unbedingt schon jetzt vormerken!

AnimeJapan 2024-Highlight #2: Disney+ schnappt sich neue Code Geass-Filmreihe

Bandai Namco enthüllte derweil im Rahmen der AnimeJapan 2024 massig neue Infos zur vierteiligen Anime-Filmreihe „Code Geass: Rozé of the Recapture“. Zudem bestätigten die Macher mehrere Synchronsprecher sowie die japanischen Starttermine der Tetralogie, wobei jeder Film aus drei Episoden bestehen wird. Teil 1 startet am 10. Mai 2024, Teil 2 folgt am 7. Juni 2024, Teil 3 erscheint am 5. Juli 2024 und der finale 4. Teil feiert am 2. August 2024 seine Premiere.

Um die Story der neuen „Code Geass“-Anime-Filme macht Bandai Namco derzeit noch ein großes Geheimnis. Dafür ist klar, dass „Code Geass: Rozé of the Recapture“, genauso wie die Originalserie, erneut im Studio Sunrise („Mobile Suit Gundam“) entsteht. Regie führt diesmal Yoshimitsu Oohashi („Witchblade“). International hat sich Disney+ die Streaming-Rechte gesichert und stellt den ersten Teil ab Ende Juni 2024 in seinem Star-Katalog zur Verfügung.

AnimeJapan 2024-Highlight #3: Frischer Trailer zu My Hero Academia Staffel 7 veröffentlicht

Bereits seit einigen Monaten ist bekannt, dass die 7. Staffel des Superhelden-Abenteuers „My Hero Academia“ am 4. Mai 2024 im japanischen TV starten wird. Während der AnimeJapan 2024 bestätigten die Macher des Anime-Hits, dass im April vier Recap-Episoden laufen, ehe einen Monat später der Kampf von Izuku und seinen Freunden gegen den Schurken Tomura Shigaraki und seine Gefolgsleute endlich in die nächste Runde geht.

Wie schon die ersten 6 Staffeln entsteht auch Season 7 im renommierten Studio Bones („Fullmetal Alchemist: Brotherhood“). Den Posten der Regisseurin bekleidet Naomi Nakayama („Orange: Mirai“). Yousuke Kuroda („Goblin Slayer“) steuert die Drehbücher bei. Einen Vorgeschmack auf den neuen Opening-Song „Tagatame“ von TK („Unravel“ in „Tokyo Ghoul“) könnt ihr übrigens im jüngst veröffentlichten Trailer bereits erhaschen.

AnimeJapan 2024-Highlight #4: Startzeitraum der 3. Staffel von Re:ZERO bestätigt

Dass die Geschichte des Isekai-Hits „Re:ZERO -Starting Life in Another World-„ im Laufe des Jahres fortgesetzt werden würde, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Auf der AnimeJapan 2024 enthüllten die Verantwortlichen nun jedoch mehr Informationen und bestätigten den Startzeitraum der heißerwarteten Fortsetzung. Die Abenteuer von Subaru, Emilia und ihren Freunden werden demnach ab Oktober 2024 mit Staffel 3 der Anime-Serie fortgeführt.

Im Laufe der 3. Season treffen unsere Hauptcharaktere unter anderem auf den Charakter Liliana Masquerade. Für die Anime-Umsetzung des Light-Novel-Erfolgs zeichnet einmal mehr Studio White Fox („Steins;Gate“) verantwortlich. Regie führt erneut Masahiro Shinohara („Flying Witch“), während Masahiro Yokotani („Toradora!“) das Drehbuch schreibt.

AnimeJapan 2024-Hightlight #5: DC-Abenteuer Suicide Squad ISEKAI startet im Sommer

Harley Quinn, Deadshot und weitere Mitglieder der Task Force X verschlägt es in „Suicide Squad ISEKAI“ bald in eine gefährliche Fantasy-Welt. Wie genau das geschehen wird, ist zwar noch unklar, doch an diesem neuen Ort warten auf die DC Comics-Antihelden allerlei Drachen und andere Monster. Während der AnimeJapan 2024 gaben die Verantwortlichen nun bekannt, dass die kommende Anime-Serie im Sommer, genauer im Juli, startet.

Das abgedrehte DC-Abenteuer entsteht bei den „Attack on Titan“-Machern von WIT Studio, bei dem Eri Osada („JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable“) Regie führt. Das Drehbuch stammt indes von „Re:ZERO -Starting Life in Another World-„-Schöpfer Tappei Nagatsuki und Eiji Umehara („Vivy -Fluorite Eye’s Song-„). Ob der DC-Anime zeitnah auch seinen Weg nach Deutschland finden wird, ist noch unklar.

AnimeJapan 2024-Highlight #6: Die Tagebücher der Apothekerin erhält eine 2. Staffel

Die Abenteuer der jungen Frau Maomao in „Die Tagebücher der Apothekerin“ zählen zu den größten Anime-Hits der letzten Monate. Nun haben Fans allen Grund zur Freude, denn die Light-Novel-Adaption erhält bereits im nächsten Jahr eine Fortsetzung in Form einer 2. Staffel! Die guten Neuigkeiten feierten die Verantwortlichen nicht nur mit einem neuen Key Visual, sondern auch mit einem ersten Teaser Trailer.

Weitere Details ließen sich die Macher während der AnimeJapan 2024 allerdings noch nicht entlocken. Deshalb ist gegenwärtig noch unklar, welches Team sich um Season 2 kümmern wird. Staffel 1 entstand als Gemeinschaftsproduktion in den Studios OLM („Pokémon Reisen: Die Serie“) und TOHO Animation („Jujutsu Kaisen“). Regie führte in den 24 Episoden, die ihr euch bei Crunchyroll anschauen könnt, Norihiro Naganuma („The Ancient Magus‘ Bride“).

AnimeJapan 2024-Highlight #7: WIT Studio interpretieren Grimms Märchen in The Grimm Variantions neu

Selbst heute noch kennt eigentlich jedes Kind die berühmten Märchen der Gebrüder Grimm. Aschenputtel, Hänsel und Gretel oder auch Rotkäppchen sind nur einige ihrer bekannten Werke. Doch was wäre, wenn die Geschichten dieser Literaturklassiker alle etwas anders verlaufen wären? Diese Frage stellte sich wohl Studio WIT („Seraph of the End“), das nach einem Drehbuch von Michiko Yokote („Bleach“) sechs bekannte Märchen modern interpretiert.

Genauer dürft ihr euch in der düsteren Fantasy-Serie auf Neuerzählungen von „Aschenputtel“ (Cinderella), „Der Rattenfänger von Hameln“, „Die Bremer Stadtmusikanten“, „Die Wichtelmänner“ und „Rotkäppchen“ freuen. Die bekannten Märchen werden in „The Grimm Variantons“ übrigens nicht von Jacob und Wilhelm erzählt, sondern von ihrer Schwester Charlotte, die einen ziemlich düsteren Blickwinkel auf die Werke ihrer Brüder hat.

Abschließend gehen wir, gewissermaßen im Schnelldurchlauf, noch ein paar weitere spannende Meldungen der AnimeJapan 2024 gemeinsam mit euch durch:

Gundam: Requiem for Vengeance: Studio Sunrise kehrt mit dieser sechsteiligen Anime-Serie im Herbst 2024 an die Front des allerersten „Mobile Suit Gundam“-Anime zurück. Zum CGI-Anime, der mithilfe der Unreal Engine 5 entsteht und exklusiv bei Streaming-Anbieter Netflix erscheint, erschien ein neuer Trailer .

Studio Sunrise kehrt mit dieser sechsteiligen Anime-Serie im Herbst 2024 an die Front des allerersten „Mobile Suit Gundam“-Anime zurück. Zum CGI-Anime, der mithilfe der Unreal Engine 5 entsteht und exklusiv bei Streaming-Anbieter Netflix erscheint, erschien ein neuer . Sound! Euphonium: Einen frischen Trailer gibt es ebenfalls zur 3. Staffel der Slice of Life-Serie aus dem Hause Kyoto Animation („Violet Evergarden“). Beinahe acht Jahre nach Season 2 gehen die Abenteuer von Kumiko und ihren Freunden am 7. April 2024 endlich weiter.

Einen frischen gibt es ebenfalls zur 3. Staffel der Slice of Life-Serie aus dem Hause Kyoto Animation („Violet Evergarden“). Beinahe acht Jahre nach Season 2 gehen die Abenteuer von Kumiko und ihren Freunden am 7. April 2024 endlich weiter. The Elusive Samurai: Dieses historische Actiondrama von Studio CloverWorks („Horimiya“) verspricht einer der großen Anime-Hits 2024 zu werden. Nun bekommen wir in einem neuen Promo Video erste Bewegtbilder zur Anime-Serie von Protagonist Hojo Tokiyuki zu sehen, die im Juli 2024 ihre Premiere feiern wird.

Dieses historische Actiondrama von Studio CloverWorks („Horimiya“) verspricht einer der großen Anime-Hits 2024 zu werden. Nun bekommen wir in einem neuen erste Bewegtbilder zur Anime-Serie von Protagonist Hojo Tokiyuki zu sehen, die im Juli 2024 ihre Premiere feiern wird. Tower of God: Im Juli 2024 startet auch die 2. Staffel dieses Anime-Hits. Anders als noch Season 1 entsteht die Fortsetzung jedoch nicht mehr bei Telecom Animation Film, sondern bei The Answer Studio („The Garden of Words“). Eine Sneak Peak bestätigt zudem ein Opening und Ending von NiziU.

Über welche Ankündigung oder welchen Trailer während der AnimeJapan 2024 habt ihr euch besonders gefreut?

