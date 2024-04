PSN Sale: Shoot’em Up-Action für kleines Geld – Geheimtipp für unter zwei Euro erhältlich

In dieser Woche startete Sony Interactive Entertainment im PlayStation Store den nächsten großen Sale. Dieses Mal wurden nicht weniger als 2.000 Spiele, Erweiterungen oder DLCs für die PS4 und die PS5 im Preis gesenkt.

Genau wie bei den letzten Deals warten natürlich auch dieses Mal diverse Geheimtipps für kleines Geld. Darunter das von Qute entwickelte Shoot’em Up „Natsuki Chronicles“. Dieses könnt ihr euch im Zuge des aktuellen PSN Sales für gerade einmal 1,99 Euro sichern. Normalerweise liegt der Preis von „Natsuki Chronicles“ bei 19,99 Euro.

Das Angebot findet ihr im PlayStation Store. Solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung noch etwas Zeit lassen wollen, ist dies kein Problem. So ist die Preisreduzierung bis zum Donnerstag, den 25. April 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit gültig.

Ein Story-Modus, unterschiedliche Waffentypen und mehr

Der Fokus von „Natsuki Chronicles“ liegt auf dem Story-Modus des Shoot’em Ups. Dessen Handlung verläuft parallel zu den Geschehnissen von „Ginga Force“ und setzt sich aus insgesamt zehn Abschnitten zusammen. Hier führt euer Weg sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit.

Erzählt wird dabei die Geschichte der jungen Pilotin Natsuki von ihren Tagen als Anfängerpilotin bis in die Gegenwart. Spielerisch orientiert sich „Natsuki Chronicles“ an den Grundlagen des Shoot’em Up-Genres und setzt schnelle Reaktionen wie die Auswahl der richtigen Waffen gleichermaßen voraus.

Zusätzliche Waffensysteme schaltet ihr im Laufe der Kampagne frei. Zu den neuen Features von „Natsuki Chronicles“ gehört die „Flugbahn-Anzeige“, die es euch erlaubt, die Flugbahn gegnerischer Kugelgeschosse frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

Messt euch online mit der Community.

Ergänzend zum Story-Modus bietet euch „Natsuki Chronicles“ einen Arcade-Modus. Der Arcade-Modus versetzt euch in die Lage, eure Bestleistungen in eine Online-Rangliste zu laden und euch so mit Spielerinnen und Spielern aus aller Welt zu messen. Auf Metacritic bringt es „Natsuki Chronicles“ nach 14 Reviews auf eine Durchschnittswertung on 80 Punkten.

Die Community nahm das Shoot’em Up ebenfalls sehr positiv auf. So liegt die Durchschnittswertung im PlayStation Store bei 4,8 von 5 möglichen Sternen. Auf Steam wiederum sicherte sich das Shoot’em Up das User-Rating „Sehr positiv“.

Der seinerzeit veröffentlichte Launch-Trailer vermittelt euch einen Eindruck von dem, was das Shoot’em Up zu bieten hat.

