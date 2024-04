PS5 & PS4: Neuer PSN-Sale mit 2.000 Angeboten freigeschaltet

Mittwoch ist Deal-Tag. Zumindest in den meisten Wochen startet Sony im PlayStation-Store eine Rabatt-Offensive, die sich oft aus tausenden Angeboten zusammensetzt. Auch heute kamen wieder rund 2.000 temporäre Preissenkungen hinzu.

Die meisten Nutzer des PlayStation-Stores werden es bereits kennen: In der Regel tauchen in den Sales wiederkehrende Angebote auf. Das heißt, nur die wenigsten der gelisteten Spiele sind zum Bestpreis zu haben. Bei der schieren Anzahl an Deals für PS4 und PS5 könnte allerdings für jeden etwas dabei sein. Viele erweiterte Editionen befinden sich darunter.

Bloodborne, Final Fantasy 7 und mehr

Erwähnenswert ist die “Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition”. Sie kostet dank der heutigen Preissenkung nur 5,99 statt 59,99 Euro. Der 90-Prozent-Rabatt greift im PlayStation Store erst zum zweiten Mal.

Gleiches gilt für die “Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition”. Der 88-Prozent-Rabatt lässt den zu zahlenden Betrag auf 4,79 Euro schrumpfen. Auch hier handelt es sich um einen Betrag, der erst zum zweiten Mal gültig ist.

“The Witcher 3: Wild Hunt” ist ein weiteres Angebot im PSN-Sale. Käufer zahlen momentan nur 8,99 statt 29,99 Euro, was einem 70-Prozent-Rabatt gleichkommt. Dieser Betrag wurde seit November 2023 mehrfach erreicht.

“Bloodborne” ist ein Dauergast in den PSN-Sales und stellt auch diesmal kein ungewöhnliches Angebot dar. Vielleicht führen allerdings anhaltende Verkäufe dazu, dass die Marke mit einem neuen Spiel zurückkehrt. Der Deal-Preis liegt einmal mehr bei 9,99 statt 19,99 Euro. Allerdings ist der FromSoftware-Titel auch im Extra-Katalog enthalten. “Demon’s Souls” kann für 39,99 Euro obendrauf gepackt werden.

“Final Fantasy 7 Remake” schnappen sich Spieler für 19,99 Euro und profitieren von einem 50-Prozent-Rabatt. Das “Brothers: A Tale of two Sons Remake” landet für 15,99 Euro in der persönlichen Bibliothek. Es ist der erste Rabatt im PlayStation-Store. Mit 20 Prozent fällt er vergleichsweise gering aus.

“God of War Ragnarök” schnappen sich Spieler für 49,59 Euro, was einem wiederkehrenden Rabatt von 38 Prozent entspricht. Den bisherigen Bestpreis im PSN gibt es für die “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Deluxe Edition”. Hier werden 56,09 statt 84,99 Euro fällig. Die “Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition” ist für 42,49 statt 84,99 Euro im Sale vertreten.

Das war längst nicht alles: Wie erwähnt warten rund 2.000 Deals im PlayStation-Store auf Kundschaft. Eine Gesamtübersicht über alle laufenden Sales bietet auch der Web-Store des PSNs.

Last-Minute – Diese Deals enden heute:

Für PS-Plus-Mitglieder folgt heute eine weitere Ankündigung: Voraussichtlich um 17:30 Uhr werden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium enthüllt. Wir werden rechtzeitig darüber berichten.

