Darkest Dungeon 2: Termin für PS4 & PS5 verkündet – Vorbesteller-Rabatt für PS Plus

Während die Community auf dem PC bereits im Mai 2023 mit „Darkest Dungeon 2“ bedacht wurde, schauten Spielerinnen und Spieler auf den Konsolen bislang in die Röhre.

In Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment bereiteten die Entwickler der Red Hook Studios der Wartezeit heute endlich ein Ende. Wie das Indie-Studio bekannt gab, erscheint „Darkest Dungeon 2“ im Sommer für die Konsolen. Genauer gesagt am 15. Juli 2024.

Zu den größten Neuerungen des Nachfolgers gehört die Tatsache, dass die Red Hook Studios mit „Darkest Dungeon 2“ den Sprung in eine 3D-Umgebung wagten. Nichts geändert hat sich am knackigen Schwierigkeitsgrad. Dieser setzt genau wie im ersten Teil eine strategische Vorgehensweise und Vorbereitungen voraus.

Ein rundenbasiertes Roguelite-Abenteuer

In „Darkest Dungeon 2“ beginnt jede Expedition damit, dass ihr aus den zur Verfügung stehenden Helden eine Gruppe von vier Abenteurern zusammenstellt. Anschließend wagt ihr eine Reise durch eine verfallende Landschaft, die von Überresten zerfallender Zivilisationen durchsetzt ist. Das allem übergeordnete Ziel: Eines eurer vergangenen Versagen zu überwinden, verkörpert durch einen monströsen Boss, der auf einem weit entfernten, schneebedeckten Berg lauert.

Auf eure Reise taucht ihr in die Hintergrundgeschichten der Helden ein und stellt euch anspruchsvollen rundenbasierten Kämpfen, in denen jeder Fehler euer letzter sein könnte. Mit erfolgreich abgeschlossenen Expeditionen schaltet ihr neue Fähigkeiten, verbesserten Werte und spezielle Ausrüstungsgegenstände frei.

Zu den neuen Features gehört die Möglichkeit, Einfluss auf die Beziehungen zwischen den Charakteren zu nehmen. Während jeder Rast in den Gasthäusern können die Helden Beziehungen zueinander aufbauen. Sie können zu Freunden werden, romantische Bindungen eingehen oder sich in erbitterte Rivalen verwandeln.

Ein sich respektierendes Team fördert den Erfolg eurer Mission, während Uneinigkeit und Rivalitäten den erfolgreichen Abschluss der Expeditionen gefähren.

Release für die Konsolen erfolgt in zwei Versionen

Auf den Konsolen wird „Darkest Dungeon 2“ in zwei Fassungen erscheinen. Die Standard-Version umfasst lediglich das Hautspiel und schlägt mit 38,99 Euro zu Buche. Hinzukommt die „Oblivion Edition“, deren Preis bei 44,99 Euro liegt. Ergänzend zum Hauptspiel wartet hier der „The Binding Blade“ genannte DLC.

„The Binding Blade“ bereichert das düstere Rollenspiel durch zusätzliche Inhalte wie zwei weitere Helden, eine exklusive Questlinie oder einen neuen wandernden Boss.

Die Konsolen-Version von „Darkest Dungeon 2“ erscheint sowohl für die PS4 als auch die PS5. Wie ein Blick in den PlayStation Store verrät, wartet auf Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus bis zum Release am 15. Juli 2024 ein Vorbesteller-Rabatt in Höhe von 15 Prozent.

Mit dem Rabatt könnt ihr euch die Standard-Version für 33,14 Euro sichern. Im Fall der „Oblivion Edition“ werden mit dem Vorbesteller-Rabatt 38,24 Euro fällig.

