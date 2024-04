Sea of Thieves für PS5: Beeindruckend oder nur okay? Leser-Feedback nach der Beta

Sea of Thieves für PS5:

"Sea of Thieves" hat die PS5-Beta hinter sich gelassen und nähert sich dem Launch. Doch welchen Eindruck hinterließ die Testphase und wird ein Kauf empfohlen?

Mit “Sea of Thieves” erscheint Ende des Monats ein weiteres Xbox-Spiel auf der PS5. Vor dem Launch hatten PlayStation-Spieler die Gelegenheit, im Rahmen einer geschlossenen Beta in das Piratenabenteuer hineinzuschnuppern.

Doch welchen Eindruck hinterließ die kurze Testphase, die sich ausschließlich an Vorbesteller richtete? Das wollten wir in unserer Sonntagumfrage der vergangenen Woche von euch wissen.

Nur wenige Teilnehmer sind enttäuscht

Auf Basis der Ergebnisse scheinen Spieler von “Sea of Thieves” recht angetan zu sein. 58 Prozent der Teilnehmer waren beeindruckt. Weitere 28 Prozent sind überzeugt, dass das in der Beta Gezeigte ganz okay sei, aber keinem großen Highlight entsprechen würde. 14 Prozent der Teilnehmer wählten die dritte Option.

Wie schätzt ihr Sea of Thieves auf Basis der geschlossenen PS5-Beta ein?

58 Prozent: Super Spiel. Ich bin beeindruckt.

28 Prozent: Ganz okay. Aber auch kein großes Highlight.

14 Prozent: Schlecht. Ich bin enttäuscht.

Während die Einschätzung eines Spiels weitgehend auf subjektiven Eindrücken zurückzuführen ist und sich Spieler, die an der Beta teilgenommen haben, aufgrund der nötigen Vorbestellung längst für “Sea of Thieves” entschieden haben, können technische Probleme objektiver betrachtet werden.

Auf Basis der Umfrage hielten sich technische Probleme während der Beta von “Sea of Thieves” insgesamt in Grenzen.

Seid ihr während der Sea of Thieves-Beta auf technische Probleme gestoßen?

45 Prozent: Gelegentlich technische Probleme, aber noch vertretbar.

42 Prozent: Alles gut, keine technischen Probleme.

14 Prozent: Erhebliche technische Probleme.

Kann eine Kaufempfehlung ausgesprochen werden?

Ist “Sea of Thieves” letztlich den Betrag wert, den Microsoft für das Piratenabenteuer im PlayStation-Store verlangt? Und können Beta-Teilnehmer eine Kaufempfehlung aussprechen? Hier war das Ergebnis recht eindeutig.

Ist Sea of Thieves aus eurer Sicht eine Kaufempfehlung?

67 Prozent: Na klar, unbedingt zum Launch kaufen.

20 Prozent: Besser auf die erste Preissenkung warten.

12 Prozent: Nicht kaufen, egal welcher Preis.

Tatsächlich wird “Sea of Thieves” im PlayStation-Store reichlich vorbestellt. Der Titel befindet sich in den PSN-Charts momentan auf den Plätzen 2, 3 und 10, da Editions einzeln gewertet werden.

Zu beachten ist: Während die Umfrageergebnisse weitgehend mit dem erfolgreichen Vorverkauf in Einklang stehen, nahmen mit bis zu 1.167 Leuten vergleichsweise wenige Leser teil, was die Ergebnisse weniger repräsentativ macht. Außerdem war es technisch bedingt nicht möglich, die Umfrage auf Spieler zu begrenzen, die tatsächlich an der Beta teilnahmen.

Die Vollversion von „Sea of Thieves” erscheint am 30. April 2024 für die PS5, nachdem der Titel seit 2018 auf Xbox-Konsolen und PC verweilt. Käufer der Ultimate-Edition legen fünf Tage früher los.

