Ubisoft-Sale: Aktuelle Spiele zum Schnäppchenpreis

In Kürze findet die nächste Ausgabe von Ubisoft Forward statt. Bei diesem Event wird der namensgebende Publisher nicht nur Neuigkeiten zu den bereits bekannten Spielen veröffentlichen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch die ein oder andere Überraschung für Fans bereithalten.

Diese können sich zuvor noch mit reichlich Nachschub eindecken – und das zum absoluten Schnäppchenpreis.

Ubisoft-Sale mit attraktiven Deals

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, seine private Sammlung von Spielen aus dem Hause Ubisoft zu ergänzen, sollte dem Online-Shop von Amazon Deutschland dieser Tage unbedingt einen Besuch abstatten. Dort ist vor kurzem der Startschuss für einen etwas umfangreicheren Sale gefallen, bei dem mehrere Ubisoft-Titel für kleines Geld zu haben sind.

Zur Einstimmung auf das erst kürzlich angekündigte „Assassin’s Creed Shadows“ eignet sich beispielsweise hervorragend der Vorgänger „Assassin’s Creed Mirage“. Beim Kauf der Deluxe Edition gibt es momentan einen Rabatt in Höhe von 53 Prozent, das Spiel kostet demnach weniger als die Hälfte des Normalpreises.

Selbiges gilt übrigens für den Aufbau-Hit „Anno 1800 Console Edition“. Dieser ist sogar 54 Prozent günstiger zu haben, was den Geldbeutel definitiv freuen dürfte. Aber auch das noch relativ neue „Prince of Persia: The Lost Crown“ ist stark im Preis reduziert, im Ubisoft-Sale von Amazon winkt ein Nachlass in Höhe von 44 Prozent für die PS5-Version.

Wir haben die aktuellen Angebote in einer Übersicht zusammengestellt:

Was bei Ubisoft Forward passiert

Wie lange läuft der Ubisoft-Sale?

Wer an einem oder gleich mehreren Spielen aus dem Ubisoft-Sale bei Amazon interessiert ist, sollte sich mit seiner Shopping-Tour lieber nicht allzu viel Zeit lassen. Sämtliche Angebote sind zeitlich befristet. Ein genaues Datum für das Ende der Aktion ist zwar nicht bekannt. Doch wer sichergehen möchte, schlägt lieber umgehend zu, bevor wieder der normale Verkaufspreis fällig wird.

