Slitterhead: Termin & Plattformen bestätigt – Gameplay zum Horror-Titel „geleakt“

Zu den ersten Titeln, die Produzent und Moderator Geoff Keighley für eine Präsentation im Rahmen des Eröffnungsevents zum Summer Game Fest 2024 bestätigte, gehörte der Ende 2021 angekündigte Horror-Titel „Slitterhead“.

Nachdem bereits spekuliert wurde, dass die Entwickler der Bokeh Game Studios die heutige Enthüllung nutzen könnten, um einen Releasetermin und die versorgten Plattformen zu bestätigen, herrscht ab sofort Klarheit. Auf ihrem offiziellen Youtube-Kanal sorgte das Studio nämlich selbst für einen „Leak“ und schaltete den Gameplay-Trailer etwas zu früh frei.

Kurze Zeit später gingen die Entwickler dazu über, das Video auf anderen Plattformen mittels eines Urheberrechtsanspruchs zu sperren. Zum Zeitpunkt dieser Meldung könnt ihr euch den besagten Trailer allerdings hier anschauen.

Wann und für welche Plattformen erscheint Slitterhead?

Passend zum vermeintlichen Leak der ersten Spielszenen bestätigten die Bokeh Game Studios die versorgten Plattformen. Wie es heißt, erscheint „Slitterhead“ für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Auch Umsetzungen für die alten Konsolen PS4 und Xbox One wird es geben.

Sollte euch der Titel interessieren, dann dürfte es euch freuen, dass der Release noch in diesem Jahr erfolgt. Genauer gesagt am 8. November 2024. Weitere Details zum Gameplay und zu möglichen Sonder-Editionen, in denen der Horror-Titel veröffentlicht wird, dürften nach der offiziellen Enthüllung folgen.

Kampf und Flucht spielen gleichermaßen eine Rolle

In einer Frage- und Antwortrunde nannten die Entwickler bereits 2022 erste Details zum Gameplay von „Slitterhead“. Geht es um die Konfrontationen mit den diversen Monstern, dann wird es zum einen zahlreiche Momente geben, in denen ihr die direkte Konfrontation sucht. Gleichzeitig warten in der Welt von „Slitterhead“ allerdings auch Situationen, in denen euch nur die Flucht bleibt.

Gleichzeitig geht es den Entwicklern darum, uns in eine Welt zu verfrachten, in der genau wie in bekannten Vorbildern wie „Silent Hill“ das Unbekannte auf uns lauert und Schrecken verbreitet. Auch wenn die Geschichte von „Slitterhead“ nicht linear verläuft, sollten wir keine offene Spielwelt erwarten.

Weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Horror-Titels haben wir hier für euch zusammengefasst.

