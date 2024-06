Tomb Raider 1-3 Remastered: Update 3 mit Outfit-Selektor und Poster-Rückkehr veröffentlicht

Passend zum Wochenende hat das Entwicklerstudio Aspyr das mittlerweile dritte Update für „Tomb Raider 1-3 Remastered“ auf allen Plattformen veröffentlicht. Der neue Patch hat nicht nur eine Vielzahl an Bugfixes für alle drei Spiele der Sammlung zu bieten, sondern auch die oder andere kleine Überraschung.

Das Team von Aspyr hat beim dritten Update für „Tomb Raider 1-3 Remastered“ den Fokus vor allem darauf gelegt, einige weiterhin vorhandene Fehler zu beseitigen. So konnte es bisher passieren, dass plötzlich der Himmel zu sehen war, wenn die Kamera durch bestimmte Ecken rotierte. Dieser unschöne Grafik-Bug sollte ab sofort der Vergangenheit angehören.

Außerdem gab es bei der Remastered-Version von „Tomb Raider 3“ mitunter Probleme beim Anvisieren der Gegner, während sich Lara Croft in der gehockten Haltung befand. Auch dies sollte nach der Installation des Updates reibungslos funktionieren. Selbst die versehentlich entfernten Pin-Up-Poster sind wieder im Spiel.

Doch damit nicht genug: Die Entwickler haben auch abseits der Bugfixes nochmals Hand angelegt. So sieht das Charaktermodell von Lara Croft in allen drei Spielen der Sammlung ab sofort etwas hübscher aus. Des Weiteren sollten die Kämpfe in Verbindung mit der modernen Steuerung nun besser von der Hand gehen und weniger Probleme machen.

Zudem gibt es ab sofort einen Outfit-Selektor, mit dessen Hilfe die Spieler zu jeder Zeit die Kleidung der Heldin anpassen können. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Update 3 macht „Tomb Raider 1-3“ in fast allen Bereichen etwas „runder“. Die vollständigen Patch Notes sind auf der offiziellen Support-Seite von Aspyr zu finden.

Wie geht es bei Tomb Raider weiter?

Den Fans von Lara Croft stehen rosige Zeiten bevor. Aktuell befindet sich nämlich nicht nur ein neues Spiel in der Entwicklung, sondern auch abseits des Gaming-Sektors tut sich einiges. So hatte Amazon vor einigen Wochen grünes Licht für eine Live Action-Serie gegeben. Außerdem gab es vor kurzem endlich den Starttermin und einen neuen Trailer für die Animationsserie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“, die ab dem 10. Oktober 2024 bei Netflix zu sehen sein wird.

