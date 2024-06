PS5 & PS4: Astro Bot dabei – Diese Spiele werden derzeit vorbestellt

Auf der jüngsten State of Play wurden mehrere Spiele enthüllt, die sich zwischenzeitlich vorbestellen lassen. Das hat einen Einfluss auf die Rangliste der erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation-Store.

Nach einem Führungswechsel gibt es einen neuen Spitzenreiter. “Dragon: Sparking! Zero Ultimate Edition” mobilisiert derzeit viele frühe Käufer. Besonders gefragt ist die 119,99 Euro teure Ultimate-Edition, die unter anderem einen dreitägigen Frühzugang bietet und auch auf die Erweiterungen drei Tage früher zugreifen lässt.

Astro Bot ist zweimal dabei

Auch “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” steht hoch im Kurs. Die Erweiterung erscheint am 21. Juni 2024 und ist mit zwei Editionen auf den vorderen Positionen vertreten, darunter ein Bundle bestehend aus dem Hauptspiel und Addon.

“Astro Bot” war für viele Spieler das große Highlight der State of Play. Und auch vorbestellt wird das neue Abenteuer des Roboters offenbar reichlich. Die 79,99 Euro kostende Digital-Deluxe-Edition ist die erfolgreichere Version.

“Black Myth: Wukong” mischt nach dem Auftritt auf dem Summer Game Fest ebenfalls mit. Vorbesteller greifen laut der von Sony veröffentlichten Rangliste vor allem zur Deluxe-Edition. Für Ubisoft-Spiele wie “Assassin’s Creed Shadows” und “Star Wars Outlaws” ging es hingegen einige Plätze nach unten. Das zuletzt genannte Spiel ist nicht einmal mehr in der Top 20 vertreten.

Nachfolgend die neue Rangliste mit den “meistverkauften Vorbestellungen“:

Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree €39,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition €79,99 Astro Bot Digital Deluxe Edition €79,99 Dragon Ball: Sparking! Zero €79,99 Astro Bot €69,99 Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition €79,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Deluxe Edition €109,99 V Rising €39,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 Black Myth: Wukong €69,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle €49,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe Edition €59,99 EA Sports MVP-Bundle €159,99 The Elder Scrolls Online Upgrade: Gold Road €39,99 Monster Hunter Stories Deluxe Collection €69,99 Silent Hill 2 Deluxe Edition €79,99 Shin Megami Tensei 5: Vengeance – Digital Deluxe Edition €69,99

Wie in jeder Woche ist auffällig, dass besonders die kostspieligen Editionen vorbestellt werden. Hier könnten die Boni und Frühzugänge eine Rolle spielen. Ebenfalls dürften vor allem besonders überzeugte Spieler zu einer Vorbestellung neigen und gleichzeitig das volle Paket mitnehmen.

Die regelmäßig veröffentlichten Verkaufscharts geben einen Hinweis darauf, welche Spiele am Ende tatsächlich die meisten Abnehmer fanden. Die PS-Store-Charts für Mai 2024 müssten in Kürze folgen. Die April-Ausgabe könnt ihr euch hier anschauen.

