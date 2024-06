Star Wars Outlaws: Creative Director spricht über Naughty Dog- und Uncharted-Vergleiche

Am gestrigen Abend hatten Ubisoft und Ubisoft Massive einen weiteren Einblick in das Sci-fi-Abenteuer „Star Wars Outlaws“ gewährt. In der Zwischenzeit hatten auch mehrere Pressemitglieder die Möglichkeit den Titel selbst anzuspielen und nicht nur gute Dinge zu berichten.

So hatten einige das Gameplay des Open-World-Abenteuers mit der „Uncharted“-Reihe aus dem Hause Naughty Dog verglichen. Obwohl dies in erster Linie ein gewaltiges Lob darstellt, wurde es nicht unbedingt von jedem Journalisten als Kompliment gemeint. Vielmehr meinten einige, dass sich das Gameplay bei „Star Wars Outlaws“ inzwischen veraltet anfühlt und es teils zu nah an die Nathan Drake-Abenteuer angelegt ist. Dadurch würde sich das Abenteuer selbst schaden.

Das war bisher nur die Spitze des Eisbergs von Star Wars Outlaws

In der Zwischenzeit hat sich auch Julian Gerighty, der Creative Director hinter „Star Wars Outlaws“, zu Wort gemeldet. Gegenüber den Kollegen von VGC betonte er, dass er sich die neuesten Previews noch nicht genau durchlesen konnte. Allerdings weiß er die Vergleiche mit Naughty Dogs Arbeit zu schätzen.

„Ich meine, für mich war es nicht unbedingt unsere Referenz. Es ist aber solch ein wunderbares Spiel, um damit verglichen zu werden. Wenn man mit jemandem verglichen wird, können es also auch gerne die besten in der Industrie sein. Naughty Dog und was sie machen, ist absolut brillant. Also nehme ich das gerne an, auch wenn es nicht der Ursprung war.“ Julian Gerighty, Creative Director, Ubisoft Massive gegenüber VGC

Jedoch wollte Gerighty im Weiteren klarstellen, dass man bisher noch gar nicht so viel zu „Star Wars Outlaws“ gezeigt habe. Es sei bisher nur ein kleiner Appetizer gewesen, wobei das Open-World-Abenteuer noch viel mehr zu bieten haben soll.

Des Weiteren musste man sich für eine einzige Demo entscheiden, die man auf allen Shows des Jahres zeigen kann. Dementsprechend hatte man sich für einen 20-minütigen Abschnitt entschieden, der viel Abwechslung und unterschiedliche Systeme bietet. Im Rahmen des geplanten Preview-Events der Fachpresse wird man hingegen erst die Open-World-Erfahrung genauer vorstellen.

Deshalb sollte man die bisher gezeigten Inhalte lediglich als einen kleinen Teil von dem gesamten Abenteuer ansehen, das uns Ubisoft Massive mit dem Sci-fi-Abenteuer bieten möchte.

„Star Wars Outlaws“ wird am 30. August 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

