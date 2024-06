Astro Bot: Team Asobi veräppelt PlayStation-Marken und ruft zur Gewalt gegen Bots auf

"Astro Bot" nähert sich der Veröffentlichung und bringt eine Reihe von PlayStation-Referenzen mit sich. In diesem Zusammenhang sprach Team Asobi über den spaßigen Ansatz und gab ebenfalls einen schlagkräftigen Tipp, der den Bots nicht gefallen dürfte.

Während für ein weiteres “Astro Bot” nicht zwangsläufig feststeht, ob Spieler wieder auf einen PlayStation-Bezug stoßen werden, gilt für den in diesem Jahr erscheinenden Teil: Der Titel ist prall gefüllt mit Charakteren und Welten, die aus den PlayStation-Marken der vergangenen Jahrzehnte stammen.

Hierbei galt es, mehr als 150 Cameo-Charaktere zu finden und in das Spiel aufzunehmen. Dazu gehören Kratos (God of War), Drake (Uncharted) und Aloy (Horizon), um nur wenige Beispiele zu nennen. Es ist ein Thema, dem sich Team Asobi in einem Interview mit Gamesindustry annahm.

Team Asobi wollte die PlayStation-Marken veräppeln

Der Studio- und Kreativdirektor Nicolas Doucet verwies im Interview zunächst darauf, dass sich die Erschaffung von “Astro Bot” ein wenig wie ein Computerfreak-Traum anfühlt. In das Spiel fließen nicht einfach nur wahllos Charaktere. Vielmehr seien es Figuren, die dem Team am Herzen liegen.

“Wenn man mit einem Spiel aufwächst, ist es nicht nur ein Spiel. Es war Teil des eigenen Lebens, was bedeutet, dass man eine emotionale Bindung dazu hat”, so Doucet, der hofft, dass alle Leute ihren persönlichen Favoriten vorfinden werden.

Die Charaktere in “Astro Bot” haben keine Namen. Jedoch werden die Gestaltung und Beschreibungen ausreichend sein, um sie identifizieren zu können.

Nicht alle Cameos sind schwer zu erraten, wie dieses Beispiel zeigt.

Ebenfalls soll der Humor nicht zu kurz kommen. Denn Team Asobi ließ es sich auch beim neusten Teil nicht nehmen, diese Charaktere mitunter zu veräppeln. Die PlayStation-Studios seien bei der Präsentation ihrer Marken sehr offen gewesen.

„Es gibt einen Ort, an dem man diese Charaktere sammeln kann, ein Museum. Und man kann sie schlagen, um eine lustige Reaktion zu bekommen“, erklärte Doucet. „Und diese Reaktionen gehen wirklich tief in die Dinge hinein, die sie in ihren Spielen getan haben.“

Kratos ist irgendwie niedlich wütend

Man habe stets versucht, sehr respektvoll mit den Marken umzugehen, ohne darauf zu verzichten, sich “über die IPs lustig zu machen und sie zu veräppeln”.

“Die anderen Studios haben es wirklich angenommen. Es gab nichts Schwieriges. Ich dachte, das würde wirklich kompliziert und verwaltungsintensiv werden. Aber es lief wirklich reibungslos”, so der Studio- und Kreativdirektor rückblickend zur Zusammenarbeit.

Viele PlayStation-Marken basieren laut Doucet auf „dramatischen Geschichten mit tiefgründigen Charakteren“, die Team Asobi eher auf eine spaßige Art und Weise darstellt. Als Beispiel dient Kratos, der in “Astro Bot” zwar ziemlich wütend werden kann, aber “irgendwie niedlich wütend”.

Selbst einen Eindruck könnt ihr euch schon bald verschaffen: Am 6. September 2024 schickt Sony Interactive Entertainment das neue “Astro Bot” ins Rennen. Im Rahmen der Showcase-Marathons der vergangenen Wochen landete das PS5-Adventure auf zahlreichen Wunschlisten.

