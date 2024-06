Bandai Namco: Auf der Anime Expo 2024 – Großer Showcase mit Enthüllungen & mehr angekündigt

Nachdem in den vergangenen Tagen das Summer Game Fest 2024, der große Xbox Games Showcase 2024 und die neueste Episode von Ubisoft Forward stattfanden, kündigte heute der nächste Publisher einen Showcase an.

Die Rede ist vom japanischen Unternehmen Bandai Namco Games, das die Rückkehr des hauseigenen „Summer Showcase“ bestätigte. Die diesjährige Ausgabe des Events findet auf der Anime Expo in Los Angeles am Freitag, den 5. Juli 2024 statt. Aufgrund der Zeitverschiebung startet der Showcase hierzulande am Samstag Morgen um 2:30 Uhr unserer Zeit.

Der „Summer Showcase“ von Bandai Namco Games bringt es auf eine Länge von knapp 80 Minuten und wird uns laut offiziellen Angaben die eine oder andere Überraschung bescheren.

Das plant Bandai Namco Games

Doch worauf dürfen wir uns im Detail freuen? Zum einen kündigte Bandai Namco Games News und Updates zu bekannten Marken wie „Dragon Ball“, „Gundam“ oder „Sword Art Online“ und zu bereits angekündigten Spielen an.

Darüber hinaus dürfen sich die Spielerinnen und Spieler auf mehrere Ankündigungen beziehungsweise Enthüllungen und einen ersten Blick auf kommende Titel einstellen.

Auf der Ausstellungsfläche können Besucherinnen und Besucher an den verschiedenen Ständen von Bandai Namco Games Demos zu potenziellen Highlights wie „Dragon Ball: Sparking! Zero“, „Sword Art Online: Fractured Daydream“ oder „Gundam Breaker 4“ anspielen.

Die Anime Expo 2024 ins Los Angeles findet vom 4. bis zum 7. Juli 2024 statt.

Publisher stellte in diesem Jahr mehrere Projekte ein

Im letzten Geschäftsbericht wies Bandai Namco Games darauf hin, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, seine interne Entwicklungsstruktur zu überarbeiten. Im Zuge dieser Maßnahmen stellte der japanische Publisher laut eigenen Angaben mehrere Projekte ein.

Der Fokus auf weniger Projekte soll Bandai Namco Games in die Lage versetzen, zukünftig einen höheren Qualitätsstandard anzustreben.

„Aufgrund der längeren Entwicklungszeit für Spiele verlängert sich auch die Zeit von der Investition bis zur Amortisation. Neben der Reduzierung der Titelanzahl überlegen wir, wie wir unsere Titel am besten nach Kategorien optimieren können, wie zum Beispiel strategische weltweite Titel und Casual-Titel für Gelegenheitsspieler“, so das Unternehmen weiter.

Weitere offizielle Aussagen und Details zur strategischen Neuausrichtung von Bandai Namco Games haben wir hier für euch zusammengefasst.

