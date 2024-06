PS4 & PS5: Multiplayer-Wochenende ohne PS-Plus-Pflicht angekündigt

Sony hat ein Free-Weekend angekündigt. Es richtet sich an PS5- und PS4-Spieler, die ohne PS-Plus-Mitgliedschaft unterwegs sind, aber einmal in die kompetitiven und kooperativen Online-Modi von Spielen hineinschnuppern möchten.

Für die meisten Online-Modi ist auf der PS4 und PS5 eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus erforderlich. Das gilt für die Multiplayer-Schlachten in “Call of Duty: Modern Warfare 3”, für “Helldivers 2” und für viele weitere Games, die zu gemeinschaftlichen Spielsessions einladen.

Damit auch Spieler, die bisher kein PS-Plus-Mitglied sind, die Möglichkeit haben, in die Online-Modi hineinzuschnuppern und sich von den Vorteilen zu überzeugen, veranstaltet Sony ein Multiplayer-Weekend, das keine Mitgliedschaft beim Abodienst voraussetzt.

Free-Multiplayer-Weekend am Samstag und Sonntag

Sony nimmt es mit dem Wochenende sehr genau: Die Online-Multiplayer-Modi für PS5- und PS4-Titel werden am 22. und 23. Juni ohne PlayStation-Plus-Abonnement zugänglich sein – also am kommenden Samstag und Sonntag. Darauf macht der PS5-Hersteller in den sozialen Netzwerken aufmerksam.

Doch auch wenn die Grafik zunächst einen gegensätzlichen Eindruck verschaffen könnte: Die Spiele selbst sind in dieser Aktion wie üblich nicht inbegriffen. Sie müssen separat erworben werden. Das lässt sich auch dem Kleingedruckten entnehmen.

Spieler ohne PS Plus können sich zwei Tage lang mit den Modi beschäftigen, die normalerweise hinter der Bezahlschranke sind.

Nach dem Free-Weekend ist Schluss und Spieler benötigen ein Abo, um in den Multiplayer-Modi mitmischen zu können. Die günstigste Version ist hier Essential, das mit 71,99 Euro pro Jahr zu Buche schlägt. Unser Special zu PS Plus Essential, Extra und Premium beschreibt alle Features und hält eine Preisübersucht parat.

PS Plus im Juni und Juli 2024

Mit dem Free-Weekend ist der PS-Plus-Monat Juni quasi beendet, denn die Ankündigungen und Freischaltungen der im Abo enthaltenen Spiele sind für diesen Monat abgeschlossen. Die Übersichten über die Neuzugänge haben wir nachfolgend verlinkt:

Ebenfalls steht fest, welche Spiele im Juli 2024 aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium fliegen. Wir berichteten gestern:

Zudem lassen sich die Termine für Juli 2024 vorhersagen: Sollte Sony nicht vom bewährten Muster abweichen, wie etwa im Zuge der Days of Play, werden die Essential-Spiele am 2. Juli 2024 freigeschaltet. Am Mittwoch der Vorwoche kommt es zur Ankündigung.

PS Plus Extra und Premium sind am 16. Juli 2024 mit der Freischaltung an der Reihe. Die Ankündigung der Neuzugänge erfolgt auch hier am Mittwoch der Vorwoche. Falls ihr wissen möchtet, welcher Anteil der Mitgliedschaften den höherstufigen Versionen zugeschrieben wird, solltet ihr einen Blick auf die hier verlinkte Meldung werfen.

