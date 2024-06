Twisted Metal: Calypso-Darsteller für Staffel 2 gefunden

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass es definitiv eine weitere Staffel von „Twisted Metal“ geben wird. Das ist angesichts des durchaus bemerkenswerten Erfolgs sowie des Zuspruchs seitens der Fans wenig verwunderlich.

Bei der Internet Movie Database kommt die Serie auf eine durchaus beachtliche Wertung in Höhe von 7,4 Punkten. Die Dreharbeiten haben zwar noch nicht begonnen, dennoch gibt es nun eine tolle Nachricht für alle Fans.

Dieser Bösewicht ist in Staffel 2 von Twisted Metal dabei

Das große Finale der ersten Staffel hatte es bereits angedeutet, mittlerweile ist es offiziell: Der Bösewicht William Sparks alias Calypso wird in den neuen Episoden von „Twisted Metal“ definitiv einen großen Auftritt haben. Mit Anthony Carrigan („Barry“, „Gotham“) ist laut einem Bericht von Variety auch bereits der passende Schauspieler gefunden, der in diese ikonische Rolle schlüpfen wird.

Calypso war auch in der Spielevorlage ein sehr wichtiger Charakter, der unter anderem das namengebende Demolition-Derby ins Leben gerufen hat. Bei „Twisted Metal 4“ stand er sogar als spielbarer Charakter zur Auswahl. Demnach dürfte die Freude der Fans entsprechend groß sein, dass er in der zweiten Staffel der Serie auftauchen wird. Ebenfalls neu mit dabei sind übrigens Tiana Okoye („The Good Place“), Richard de Klerk („Supernatural“) und Patty Guggenheim („She-Hulk: Attorney at Law“). Zu deren Rollen sind bisher allerdings keine genaueren Details bekannt.

Wann startet die Staffel 2 von Twisted Metal?

Bisher gibt es noch keinen konkreten Starttermin für die zweite Staffel von „Twisted Metal“. Da bisher auch noch nichts vom Beginn der Dreharbeiten zu hören oder zu lesen war, dürften die neuen Episoden wohl frühestens im Jahr 2025 zu sehen sein – eher sogar später.

In den USA steht die Serie übrigens beim Sender Peacock bereit, in Deutschland ist sie ein Teil des Angebots von Amazon Prime Video. Wer über ein aktives Abonnement des Streaming-Dienstes verfügt, kann sich die erste Staffel ohne zusätzliche Kosten anschauen.

