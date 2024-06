Days Gone: „Mit voller Intention“ war eine Trilogie geplant

Days Gone:

Ein weiteres Mal meldete sich der Entwickler John Garvin zu Wort, um ein paar Worte über seine PlayStation-IP „Days Gone“ zu verlieren. Dabei nannte er interessante Details zu seinen Plänen mit der Marke.

Ein Skript und vieles mehr lag bereits vor

Zuerst teilte er mit, wochenlang am letztendlich abgelehnten Nachfolger gearbeitet zu haben. Ein Skript, ein Entwurf, eine Konzeptzeichnung und eine Weltkarte hatte er vorbereitet. Nachdem Garvin entlassen wurde, soll Jeff Ross (der zweite Director) einen anderen Pitch vorbereitet haben – gemeinsam mit einem Autor. Genauere Infos dazu liegen ihm nicht vor.

Den Cliffhanger am Ende von „Days Gone“ habe Garvin mit der „vollen Intention“ erstellt, eine Trilogie zu liefern. Der Director plante also mehr als nur ein Sequel.

Viele Fans hätten zumindest den zweiten Teil liebend gerne gesehen. Das haben sie unter anderem mit einer Petition gezeigt, die mittlerweile über 226.000 Überschriften hat. Wie die Fortsetzung hätte aussehen können, erklärte Jeff Ross Anfang 2022 in einem Interview.

Ein Nutzer fragte Garvin, ob „Days Gone 2“ noch immer möglich wäre. Darauf antwortete der ehemalige Mitarbeiter des Bend Studios: „Sag niemals nie…“ Wenn das Management von Sony ihn und Jeff Ross zurück ins Team holen würden, wäre Teil zwei möglich. Nach einem wahrscheinlichen Szenario klingt das jedoch nicht. Erst neulich erklärte Ross: eine Fortsetzung wird nie passieren, da Führungskräfte wie Hermen Hulst niemals Fans von der IP waren.

Ein Grund dafür war möglicherweise „The Last of Us“, womit Sony schon im Besitz einer erfolgreichen Zombie-Reihe ist. Der relativ niedrige Metascore, der laut Ross bei Sony an oberster Stelle steht, könnte der jungen Marke hier das Genick gebrochen haben. Anscheinend war der Führungsetage das finanzielle Risiko schlichtweg zu groß.

„Days Gone“ ist für 39,99 Euro im PS Store zu haben. Auch auf dem PC ist das Game verfügbar – sowohl via Epic Games Store als auch Steam. Hier zahlt ihr 49,99 Euro.

