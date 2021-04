Days Gone: Laut Director steht bei Sony der MetaScore an oberster Stelle

Nachdem vor kurzem ein Gespräch mit Game Director Jeff Ross stattgefunden hat, wurde jetzt auch das Interview mit John Garvin veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den Director und Writer von "Days Gone".

"Days Gone" schaffte es auf MetaCritic gerade einmal auf 71 Punkte.

Nach der Bekanntgabe, dass Sony Interactive Entertainment einen zweiten Teil zu „Days Gone“ abgelehnt hat, organisierte der Videospielentwickler David Jaffe zwei Interviews mit den führenden Kopfen des Endzeit-Titels. Zuerst sprach er mit Game Director Jeff Ross, der die geplanten Arbeiten an einem Nachfolger bestätigte und zudem verriet, dass ein Koop-Modus geplant war. Jetzt ist das zweite Gespräch mit John Garvin, dem Director und Writer des Projekts, auf YouTube verfügbar.

In diesem Interview verriet Garvin unter anderem, dass er das Bend Studio gerade mal ein paar Tage nach dem Release von „Days Gone“ verlassen hat. Im Anschluss erzählte er, wie ihm die negativen Rezensionen nach der Veröffentlichung Sorgen bereitet haben.

„Um ehrlich zu sein, habe ich es schwer weggesteckt, weil, nochmal… Das ist einfach die Realität von Sony, die Metacritic-Wertung ist alles“, teilt der Spieleentwickler mit. „Wenn du der Creative Director einer Serie bist und dein Spiel einen Wert von 70 erreicht, wirst du nicht lange der Creative Director dieser Serie bleiben.“

Die Erwartungen wurden nicht erfüllt

Egal ob „The Last of Us“, „Uncharted“, oder die junge Marke „Ghost of Tsushima“: Sony hat es bei allen großen Projekten geschafft, einen hervorragenden MetaScore zu erreichen. „Days Gone“ liegt mit nur 71 Punkten weit dahinter, weshalb die hohen Ansprüche der Verantwortlichen nicht erfüllt wurden. Obwohl das Open World-Abenteuer sich zu einem kommerziellen Erfolg entwickelte, war Sony das finanzielle Risiko eines Nachfolgers wohl zu groß.

An Titeln wie „Gravity Rush 2“ sieht man jedoch, dass ein hoher MetaScore bei schlechten Verkaufszahlen wertlos ist. Zwar kann das Action-Adventure vom Japan Studio solide 80 Punkte auf MetaCritic vorweisen, doch wegen des ausbleibenden Erfolgs wird es keinen weiteren Ableger geben. Außerdem wurde das Entwicklerstudio mittlerweile komplett neu aufgestellt.

Nächsten Monat wird „Days Gone“ übrigens für den PC erscheinen. Der dazu veröffentlichte Trailer stellt die einzelnen Features vor. Mit welchen technischen Verbesserungen ihr rechnen könnt, erfahrt ihr im oberhalb verlinkten Artikel.

