Vampire Survivors: Warum gibt es noch keinen PS4/PS5-Termin? Entwickler klärt auf

Im April kündigten die Indie-Entwickler von Poncle "Vampire Survivors" offiziell für die PS4 und die PS5 an. Doch warum gibt es immer noch keinen Releasetermin? Das Studio klärt uns auf.

Nachdem sich der Rogue-like-Shooter „Vampire Survivors“ auf dem PC und den Xbox-Konsolen zu einem Überraschungshit entwickelte, kündigte Poncle den Titel im April auch für die PS4 und die PS5 an.

Im Rahmen der Ankündigung wies der Indie-Entwickler darauf hin, dass „Vampire Survivors“ im Sommer für die PlayStation-Konsolen erscheint. Ein handfester Termin lässt allerdings bis heute auf sich warten. Via Twitter wandte sich Poncle an die langsam ungeduldig werdende Community und verriet, warum bislang kein konkreter Termin genannt wurde.

Laut Poncle ist die Verzögerung auf eine Kombination aus mehreren Faktoren zurückzuführen. Diese sorgen dafür, dass die Übermittlung an PlayStation „etwas länger als üblich dauert“.

Entwickler spricht von Trial & Error mit den Trophäen

Ein Faktor, der zu einer Verzögerung führte, ist laut Poncle das Trial & Error-Prinzip im Bereich der Trophäen. Hier möchte sich der Entwickler die nötige Zeit nehmen, um die Trophäen auf der PS4 und der PS5 „richtig hinzubekommen“.

„Da wird jetzt den Sommer haben, haben viele Leute gefragt, wann der PlayStation-Release stattfinden wird“, sagte Poncle.

„Wir möchten euch alle auf dem Laufenden halten, da wir noch kein Veröffentlichungsdatum mitteilen können, aber euch erklären möchten, warum“, heißt es weiter. „Dies ist das erste Mal, dass wir den Einreichungsprozess bei PlayStation durchlaufen. Daher dauert es etwas länger als gewöhnlich. Wir führen auch einige Tests mit den Trophäen durch, um sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren.“

Abschließend versprechen die Entwickler, dass ein Termin für die PS4 und die PS5 so schnell wie möglich folgen soll.

Minimalistisches Gameplay trifft auf zahlreiche Power-Ups

„Vampire Survivors“ wird auf den diversen Plattformen zum Preis von knapp fünf Euro angeboten und verspricht laut Entwicklerangaben ein minimalistisches Gameplay mit Suchtfaktor. In klassischer Rogue-like-Manier tretet ihr gegen immer größer beziehungsweise stärker werdende Gegnerhorden an und versucht, so lange wie möglich zu überleben.

Nach jedem Tod eures Charakters nutzt ihr das gesammelte Gold, um Verbesserungen oder Power-Ups zu erwerben, die eure Überlebenschancen im nächsten Anlauf deutlich erhöhen.

„Die Hölle ist leergefegt, die Teufel sind da, und es gibt keinen Platz, an dem man sich verstecken könnte. Da bleibt nur: Überleben, so lange es eben geht, auch wenn der Tod deinen Bemühungen irgendwann unausweichlich ein Ende setzen wird“, so die Entwickler weiter.

Sowohl bei den Kritikern als auch der Community kam „Vampire Survivors“ sehr gut an. Nach rund 30 Tests liegt die Durchschnittswertung auf Metacritic bei 86 Punkten.

