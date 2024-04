Vampire Survivors: Indie-Hit mit Releasezeitraum für PlayStation bestätigt

Nachdem die PlayStation-Community bislang leer ausging, kündigte Poncle den Roguelite-Shooter "Vampire Survivors" in dieser Woche offiziell für die PS4 und die PS5 an. Los geht es im Sommer.

Mit dem spielerisch unkomplizierten „Vampire Survivors“ lieferten die Indie-Entwickler von Poncle im Jahr 2022 einen Überraschungshit ab, der von den Kritikern wie der Community sehr positiv aufgenommen wurde.

Der Haken an der Sache: Während „Vampire Survivors“ seit einiger Zeit für den PC, die Xbox-Konsolen, die Mobile-Systeme und die Switch erhältlich ist, ging die PlayStation-Community bislang leer aus. In einer aktuellen Mitteilung wies Poncle in dieser Woche darauf hin, dass das Studio derzeit an einer Umsetzung für die PlayStation-Systeme arbeitet.

Einen konkreten Releasetermin nannte Poncle im Zuge der Ankündigung allerdings nicht. Stattdessen kündigten die Entwickler lediglich an, dass „Vampire Survivors“ im Sommer für die PS4 und die PS5 erscheint.

Minimalistisches Gameplay mit Suchtfaktor

„Vampire Survivors“ versteht sich als ein minimalistischer Roguelite-Shooter. In der Rolle diverser Charaktere steht ihr vor der Aufgabe, euch gegen immer größer werdende Gegnerhorden zu behaupten. Dabei sammelt ihr Gold, das ihr in Power-Ups investieren könnt, mit denen ihr die Durchschlagskraft eurer Recken erhöht.

„Die Hölle ist leergefegt, die Teufel sind da, und es gibt keinen Platz, an dem man sich verstecken könnte. Da bleibt nur: Überleben, so lange es eben geht, auch wenn der Tod deinen Bemühungen irgendwann unausweichlich ein Ende setzen wird.“

„Sammle bei jedem Durchgang Gold, um dir Upgrades zu kaufen und dem nächsten Survivor zu helfen“, so die offizielle Beschreibung von „Vampire Survivors“ weiter.

Das sagen die internationalen Wertungen

Neben allerlei Ausrüstungsgegenständen und Fähigkeiten warten zahlreiche interne Achievements darauf, von euch freigeschaltet zu werden. Auf den anderen Plattformen ist „Vampire Survivors“ zum Preis von 4,99 Euro erhältlich und bietet laut den internationalen Reviews reichlich Spiel für wenig Geld.

Auf Metacritic landete „Vampire Survivors“ nach etwas mehr als 30 Reviews bei einer Durchschnittswertung von 86 Punkten. Der User-Score liegt bei 8.3 Punkten. Auch auf Steam kommt der Roguelite-Shooter seht gut an. Nach mehr als 216.000 Nutzerwertungen bringt es „Vampire Survivors“ hier auf das Rating „Äußerst positiv“.

Der seinerzeit veröffentlichte Launch-Trailer liefert Eindrücke aus der spielerischen Umsetzung der beliebten Rougelite-Action.

Weitere Meldungen zu Vampire Survivors.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren