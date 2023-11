Humble Games: Indie-Publisher kündigt Entlassungen und Umstrukturierung an

Wie der Indie-Publisher Humble Games mitteilte, wurde im Rahmen einer Umstrukturierung eine noch ungenannte Zahl an Mitarbeitern entlassen. Der Stellenabbau soll den langfristigen Erfolg des Unternehmens sichern, so ein Sprecher.

Die Entlassungswelle in der Spielebranche geht ungebremst weiter. Als jüngstes Unternehmen hat nun Humble Games einer noch ungenannten Zahl an Mitarbeitern gekündigt. Die Nachricht des Stellenabbaus verbreitete sich zuerst auf der Social-Media-Plattform LinkedIn, als ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens verkündete, gerade die Stelle als Lead Release Manager verloren zu haben.

Mittlerweile hat Humble Games bestätigt, einige Mitarbeiter im Rahmen eines Umstrukturierungsplans entlassen zu haben. Dies ist die zweite Entlassungsrunde, die Humble innerhalb von zwei Jahren beschlossen hat. Bereits im April 2022 hatte das Unternehmen mehrere Stellen im Bereich E-Commerce abgebaut.

Umstrukturierung soll den „langfristigen Erfolg“ sicherstellen

„Gestern war ein schwieriger Tag für Humble Games und wir können bestätigen, dass wir uns von geschätzten Kollegen verabschieden mussten“, so ein Sprecher des Unternehmens. „Wie viele andere Firmen in diesem Jahr haben auch wir Entwicklungen erlebt, die diese Umstrukturierung erforderlich machten, um unseren langfristigen Erfolg zu sichern. Es ist besonders erwähnenswert, dass alle, die von diesen Veränderungen betroffen sind, talentierte und engagierte Personen sind, die einen großen Einfluss hatten. Humble Games wird sich auch in den kommenden Jahren auf die Zusammenarbeit mit großartigen Indie-Entwicklern konzentrieren, um Spielern auf der ganzen Welt ihre Erfahrungen zugänglich zu machen.“

Humble kündigte 2017 an, Publisher-Dienste für mehrere Plattformen anbieten zu wollen. 2020 wurde die Publishing-Abteilung in Humble Games umbenannt. Das Unternehmen gab einige bekannte Indie-Spiele heraus, darunter unter anderem „Slay the Spire“ , „A Hat in Time“, „Forager“ oder „Temtem“

Humble Games ist das jüngste Unternehmen in der Spielebranche, das in diesem Jahr Entlassungen ankündigt. Betroffen waren unter anderem Mitarbeiter von Firmen wie Twitch, Microsoft, PlayStation, Bungie, Ubisoft, Epic Games, CD Projekt, BioWare, Crystal Dynamics und Frontier. Der weit verbreitete Stellenabbau wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass die Videospielunternehmen nach gestiegenen Investitionen und Ausgaben während der Corona-Pandemie nun wieder ihre Kosten senken wollen.

Quelle: Eurogamer, Game Developer

