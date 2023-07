CD Projekt: The Witcher-Macher kündigen umfangreiche Entlassungen an

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird es bei CD Projekt zu Entlassungen kommen. Alles in allem sollen in den nächsten Monaten knapp neun Prozent der Stellen gestrichen werden.

Bei den "The Witcher"-Machern von CD Projekt kommt es zu Entlassungen.

Bereits im Mai dieses Jahres kam es beim polnischen Entwicklerstudio CD Projekt zu Entlassungen. Nachdem das Konzept des „The Witcher“-Spin-offs „Project Sirius“ überdacht und neu ausgerichtet wurde, strich CD Projekt 29 Stellen.

Im Rahmen einer „organisatorischen Update-Nachricht“ räumte Studio-CEO Adam Kiciński ein, dass in den kommenden Monaten weitere Entlassungen geplant sind. Demnach möchte CD Projekt zukünftig auf Teams setzen, die „agiler und effektiver arbeiten“.

Nach einer eingehenden Analyse der Teams kam die Führungsetage des polnischen Studios zu dem Schluss, dass mittlerweile eine zu große Anzahl an Angestellten und Entwicklern unterhalten wird.

Aus diesem Grund sollen in den nächsten Monaten knapp 100 Mitarbeiter von CD Projekt entlassen werden. Dies entspricht umgerechnet neun Prozent der Belegschaft.

Kiciński spricht von einer schweren Entscheidung

In der Mitteilung an die Belegschaft spricht der CEO von CD Projekt von einer schweren Entscheidung und begründet die geplanten Entlassungen wie folgt: „Weitreichende Beurteilungen aller Teams im Unternehmen haben ergeben, dass sie voraussichtlich nur in begrenztem Maße zum Erreichen unserer strategischen Ziele beitragen können. Es gibt keine einfache Möglichkeit, dies mitzuteilen. Aber wir verfügen derzeit über mehr Personal, als wir benötigen.“

„Wir haben talentierte Mitarbeiter an Bord, die bald ihre Aufgaben beenden werden und auf Basis der aktuellen und erwarteten Anforderungen für Projekte wissen wir bereits, dass wir für sie im nächsten Jahr keine Perspektiven mehr haben, so Kiciński weiter. „Das Ergebnis ist, dass sich das Studio von etwa 100 Personen trennen wird, was ungefähr neun Prozent des gesamten Teams entspricht.“

Laut Kiciński werden die Entlassungen nicht sofort vorgenommen. Stattdessen werden die Maßnahmen in den nächsten Monaten umgesetzt und wohl erst im ersten Quartal 2024 abgeschlossen. Um den Betroffenen ausreichend Zeit einräumen, auf die aktuelle Entwicklung bei CD Projekt zu reagieren und sich eine neue Arbeit zu suchen, wurden die Maßnahmen allerdings schon jetzt angekündigt.

Abschließend verspricht Kiciński, dass die betroffenen Mitarbeiter bei der Suche nach einer neuen Stellung unterstützt werden. Zudem sollen alle Entlassenen ein „umfassendes Abfindungspaket“ erhalten.

