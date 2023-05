CD Projekt: Gerüchte um Übernahme durch Sony – Studio bezieht Stellung

In den vergangenen Stunden kam ein weiteres Mal das Gerücht auf, dass die "The Witcher"-Macher von CD Projekt vor einer Übernahme durch Sony Interactive Entertainment stehen. In der Zwischenzeit bezog das polnische Studios selbst Stellung zu den Meldungen um die Übernahme.

In den vergangenen Jahren wurde das im polnischen Warschau ansässige Entwicklerstudio CD Projekt immer wieder mit der möglichen Übernahme durch einen großen Publisher in Verbindung gebracht.

Für neue Gerüchte und Spekulationen in diese Richtung sorgte in den vergangenen Stunden eine bekannte „Destiny“-Leakerin namens „Liz“, die mit ihren Angaben zu Bungies Multiplayer-Shooter in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag. Wie „Liz“ berichtete, soll Sony Interactive Entertainment eine Übernahme von CD Projekt planen, die am Wochenende bekanntgegeben wird.

Weiter führte „Liz“ aus, dass derzeit an „Days Gone 2“ gearbeitet wird, was die Angaben der Leakerin für viele unglaubwürdig erscheinen ließ. Schließlich wurde bereits im Jahr 2021 bestätigt, dass Sony Interactive Entertainment einen Nachfolger ablehnte und die Sony Bend Studios stattdessen an einer neuen Open-World-Marke arbeiten lässt.

CD Projekt räumt mit den Gerüchten auf

Um die letzten Zweifel zu beseitigen, waren auch die „The Witcher“- und „Cyberpunk“-Macher schnell für eine entsprechende Stellungnahme zu haben. Ohne konkrete Namen möglicher Interessenten zu nennen, wies CD Projekts CEO Adam Kiciński in einer Investorenkonferenz darauf hin, dass das Studio seine Unabhängigkeit schätzt und kein Interesse daran hat, sich von einem anderen Publisher oder Unternehmen aufkaufen zu lassen.

„Dahingehend hat sich nichts geändert“, so Kiciński. „Hier kann ich nur das wiederholen, was wir das ganze Jahr über gesagt haben: CD Projekt steht nicht zum Verkauf. Wir wollen unabhängig bleiben. Ich glaube, wir haben eine ausgezeichnete Strategie – die sicherlich nicht einfach umzusetzen ist –, aber es ist sehr spannend, unseren eigenen Weg zu gehen.“

Noch deutlicher wurde Ola Sondej, die Senior-Public-Relations-Managerin des Studios, die auf Nachfrage eines Nutzers auf Twitter darauf hinwies, dass sich CD Projekt nicht in Übernahmegesprächen mit Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment befindet.

Aktuell arbeitet CD Projekt zum einen an der umfangreichen „Cyberpunk 2077“-Erweiterung „Phantom Liberty“, die uns im Rahmen des Summer Game Fest am 8. Juni 2023 ausführlich vorgestellt wird. Zudem befinden sich gleich mehrere neue „The Witcher“-Projekte in Entwicklung.

Yah, we’re not in such talks with Sony. — Ola Sondej (@olasondej) May 29, 2023

