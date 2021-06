Sony Bend: „Days Gone“-Macher arbeiten an neuer Open-World-IP

In einem heute veröffentlichten Interview verkündete der Leiter der PlayStation Studios, dass die "Days Gone"-Macher von Sony Bend gegenwärtig an einer neuen Open-World-IP arbeiten.

Nach "Days Gone": Sony Bend arbeitet an einer neuen Open-World-IP.

Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die „Days Gone“-Entwickler von Sony Bend Studio an einem neuen Projekt werkeln. Im Rahmen einer Q&A-Runde im PlayStation Blog ging Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, heute darauf ein und konkretisierte diesbezüglich, das Team arbeite derzeit an einer frischen Open-World-IP.

Sony Bend: Neues Spiel greift auf Open-World-Systeme aus „Days Gone“ zurück

Allzu viele Details zum kommenden Spiel ließ sich Hulst zwar nicht entlocken, allerdings sei dieses Projekt seiner Ansicht nach „sehr spannend“ und würde den Verantwortlichen des Studios „wirklich sehr am Herzen“ liegen. Des Weiteren würde diese neue IP auf die „durchdachten Open-World-Systeme“ zurückgreifen, die Sony Bend bereits für ihr Zombie-Open-World-Spiel „Days Gone“ erarbeitet hatte.

Generell seien neue IPs „außerordentlich wichtig“ für PlayStation, da diese einen frischen Wind durch die Gaming-Landschaft wehen lassen würden. Hulst möchte, dass die Studios Risiken eingehen und die „Grenzen des Gamings kontinuierlich erweitern“, während sie gleichzeitig die Geschichte des Unternehmens würdigen. So solle sichergestellt werden, dass Spiele entstehen, „die von Bedeutung sind. Und damit meine ich Spiele, die wahrscheinlich nirgendwo anders gemacht worden wären.“

Zum Thema: Days Gone: Führende kreative Köpfe verlassen Sony Bend

Dass Sony Bend Studio nun offiziell an einer neuen IP arbeitet, senkt, zumindest für die nähere Zukunft, die Chancen auf ein „Days Gone 2“. Jeff Rose bestätigte, das Team habe kurzzeitig an einem Sequel zum Open-World-Game gearbeitet, allerdings sei das Projekt letztendlich eingestellt worden. Sein Kollege John Garvin kritisierte zudem Spieler, die neue Games wie „Days Gone“ nicht zum Vollpreis unterstützen würden. Im April starteten Fans außerdem eine Petition, um für ein Sequel zu werben, die mittlerweile fast 118.000 Leute unterzeichneten.

